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مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الأصول البروتوكوليّة طُبّقت كلّها في زيارة بومبيو الى قصر بعبدا

23
MARCH
2019
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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:
"تتدوال وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي منذ يوم امس معلومات متناقضة ومغلوطة حول المراسم التي رافقت زيارة وزير الخارجية الاميركية السيد مايك بومبيو الى قصر بعبدا، بعد ظهر امس الجمعة 22 آذار الجاري، وتبني هذه الوسائل تفسيرات واجتهادات استنادا الى هذه المعلومات.
توضيحا للحقيقة وحسماً لأيّ تحليل او اجتهاد، يهمّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ايضاح الآتي:
اولا: لقد طُبّقت كل المراسم المعتمدة في استقبال وزير الخارجية الاميركية، ولم يحصل اي تأخير للقائه مع فخامة رئيس الجمهورية.
ثانيا: وفقا للاصول البروتوكولية: صافح فخامة الرئيس الوزير الضيف والسفيرة الاميركية في بيروت التي رافقته. وبعد انتهاء اللقاء، صافح فخامته سائر اعضاء الوفد الاميركي المرافق للوزير بومبيو، كما هي العادة مع جميع الوفود الرسمية.
ثالثا: انّ توقيع سجل الشرف في القصر الجمهوري يعود لرغبة الضيف، وقد تم تجهيز السجل عند مدخل القاعة وفقا للأصول، لكن امتداد اللقاء الى اطول من الوقت الذي كان مخصّصاً له، ونظراً لارتباط الوزير بومبيو بموعدٍ تأخّر عنه نحو ثلاثين دقيقة، فقد غادر القصر من دون التوقيع على السجل.
إنّ هذه الوقائع الموّثقة بالصوت والصورة تثبت انّ الوزير بومبيو اسُتقبل في قصر بعبدا ووُدّع وفقاً للقواعد البروتوكولية المعتمدة، والتي تمّ مسبقاً اطلاع السفارة الاميركية في بيروت وفريق عمل الوزير بومبيو عليها."

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