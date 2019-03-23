living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ساعات التغذية الكهربائية ستنخفض.. وهذا هو السبب!

23
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انه، وبالرغم من الكتب التي أرسلتها الى المراجع المعنية لا سيما كتابها الى جانب وزارة المالية رقم 2137 تاريخ 28/2/2019 إضافة الى المراجعات الشفهية المتكررة مع المعنيين، لم تتبلّغ الموافقة على فتح الاعتماد المستندي لباخرتي الغاز اويل الراسيتين قبالة معملي دير عمار والزهراني منذ 12 آذار الجاري كي يصار الى فتحه لاحقا من قبل مصرف لبنان. وبالتالي، طلبت المؤسسة المساعدة من معالي وزير الطاقة والمياه في الكتاب رقم 2914 تاريخ 19/3/2019 حيث قامت معاليها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحل هذا الموضوع، الا أن المؤسسة لم تتبلّغ حتى تاريخه الموافقة على فتح الاعتماد المذكور. علما أن مؤونة هذا الاعتماد متوفرة ضمن سلفة الـ400 مليار التي أقرت في المرسوم 4341 الصادر في شهر شباط الفائت.
لذلك، وبهدف إطالة أمد مخزونها من مادة الغاز اويل، اضطرت المؤسسة بتاريخ 21/3/2019 الى توقيف المجموعة الثانية في معمل دير عمار وتخفيض حمولة المجموعة الأولى في المعمل نفسه، مما أدى الى تخفيض الإنتاج حوالي 300 ميغاوات اي ما يعادل حوالي ثلاث ساعات تغذية كهربائية.
وفي حال استمر الوضع على حاله، سيتوقف معمل دير عمار بالكامل عن انتاج الطاقة الكهربائية ليل الثلاثاء المقبل الواقع فيه 26/3/2019، يليه معمل الزهراني ليل الخميس الواقع فيه 28/3/2019، وذلك نتيجة نفاذ مخزونهما من مادة الغاز اويل. مع الإشارة إلى أن هذا الواقع القسري لإنتاج الطاقة على شبكة الـ 220 ك.ف. قد يستلزم أحيانا ولأسباب تقنية تخفيض حمولة مجموعات الإنتاج في معملي الذوق والجية وباخرتي انتاج الطاقة التي تضخ على شبكة الـ150 ك.ف. من أجل الحفاظ على ثبات الشبكة، الامر الذي من شأنه أن يؤدي الى خفض إضافي لساعات التغذية بالتيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية بما فيها بيروت الإدارية.
إن مؤسسة كهرباء لبنان، إذ تأسف لهذا الواقع الخارج عن ارادتها، تناشد الجهات المعنية الموافقة على فتح الاعتمادات اللازمة بالسرعة الممكنة كي تعود التغذية الكهربائية الى طبيعتها في جميع المناطق اللبنانية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout