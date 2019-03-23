بالصور والفيديو .... سيارة إسعاف كانت تنقل مريضاً... وهذا ما حصل!

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صيدا اونلاين - قتل شخص وأصيب 5 آخرون نتيجة حادث سير مروع وقع فجر اليوم في شارع الشهيدة ناتاشا سعد في مدينة صيدا.

وفي التفاصيل فإن سيارة اسعاف تابعة للصليب الاحمر اللبناني كانت تنقل مريضا بحالة حرجة جراء ازمة قلبية وقبل وصولها الى مستشفى حمود الجامعي وقع حادث اصطدام بينها وبين سيارة لقوى الامن الداخلي كانت تقوم بدورية ما ادى الى انقلابهما وجرح عنصران من قوى الامن الداخلي وثلاثة مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني.

وقد سارعت فرقة أخرى من الصليب الاحمر لنقل المريض الذي فارق الحياة.

وحضر خبير سير تابع لقوى الامن الداخلي وفتح تحقيقا بالحادث.