شخصيات في فريق 14 آذار تلمس استياءً كبيراً لدى بومبيو

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اعلنت شخصيات في فريق الرابع عشر من آذار إنها لمست "استياءً كبيراً" لدى وزير الخارجية الاميركية مايكل بومبيو من الرد الرسمي اللبناني الحاسم على كلامه ضد حزب الله، لافتة الى أن وزير الخارجية الأميركي لمح الى أنه كما العقوبات بالنسبة الى الدولة اللبنانية لا تتجزأ وتطاول الجميع بحسب ما سمع، فإن المساعدات الأميركية لا يمكن أن تتجزأ أيضاً ما دام بعض المسؤولين في لبنان لا يفصلون بين حزب الله والدولة والشعب.



وأكد بومبيو أن بلاده التي أعلنت اليوم التخلص من إرهاب «داعش»، لن تتساهل أو تتسامح مع إرهاب حزب الله لأنه سيولد تطرّفاً جديداً في المنطقة.