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اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 23-03-2019

23
MARCH
2019
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الجمهورية

تردد أن أحد الوزراء هو الذي يتولى اختيار مستشاري الوزراء الذين ينتمون إلى كتلته النيابية.

علقت أوساط سياسية على ربطة عنق دبلوماسي غربي وقالت إنها بلون علم أحد الأحزاب الذي يعتبره "إرهابياً".

وصف أحد الوزراء مسؤولاً كبيراً غير مدني تابع له كسلطة وصاية على خلفية القرارات الأخيرة التي اتخذها بأنه "عم يتصرّف من راسو".


البناء

كواليس
قالت مصادر روسية معنية بالوضع في سورية إنّ الكلام الأميركي عن الإعتراف بضمّ الجولان من قبل كيان الإحتلال يعني إضافة لإطاحة فرص البحث عن تسويات للصراع العربي ـ «الإسرائيلي» تهديداً للوضع عبر حدود الجولان حيث اتفاق فك الإشتباك المعمول به منذ العام 1974 يرتكز على تعهّدين أميركي و»إسرائيلي» بالإنسحاب «الإسرائيلي» من الجولان، والخروج الأميركي «الإسرائيلي» من هذا التعهّد يعني سقوط فكّ الإشتباك وأخذ الوضع إلى المجهول، وهذا ما دفع بالرئيس الروسي إلى التحذير من تفجير الوضع في المنطقة.


اللواء

غمز
يجري نقاش داخل حزب وسطي حول جدوى المشاركة بمصالحة يرعاها مرجع كبير.

لغز
اتخذت إجراءات أمنية غير عادية لتوفير الأمن اللازم لحركة دبلوماسي مسؤول في بيروت.

همس
راجت معلومات في دوائر ضيقة قبل ساعات معدودات، حول عقوبات جديدة تطال عشرات الشخصيات، من طوائف متعدّدة.

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