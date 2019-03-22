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الرئيس عون التقى وزير الخارجية الاميركي في قصر بعبدا وطلب مساعدة اميركا في اعادة النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا

22
MARCH
2019
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طالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الخارجية الاميركي السيد مايك بومبيو، مساعدة بلاده للبنان على اعادة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في سوريا، لافتاً الى ان لبنان الذي استقبل اكثر من مليون و500 الف نازح سوري على اراضيه، لم يعد قادراً على تحمل التداعيات التي سبّبها هذا النزوح على جميع قطاعات الحياة. واكد الرئيس عون ان عمليات تنظيم عودة النازحين سوف تستمر وفقاً للآلية التي وضعها الامن العام اللبناني.


ورحب الرئيس عون بمساعدة الولايات المتحدة الاميركية لترسيم الحدود البرية وما يعرف بـ"الخط الازرق"، معتبراً ان مثل هذا العمل يعزز الامن والاستقرار في الجنوب، علماً ان لبنان ملتزم تنفيذ القرار 1701 وحريص على استمرار الاستقرار على الحدود الجنوبية، رغم الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة براً وبحراً وجواً.

واكد الرئيس عون ان الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي هو من الاولويات التي يحرص اللبنانيون على العمل بها، مشيراً الى ان حزب الله هو حزب لبناني ممثل في مجلس النواب وفي الحكومة ومنبثق عن قاعدة شعبية تعيش على ارضها وفي قراها، تمثل احدى الطوائف الرئيسية في البلاد.


وشكر الرئيس عون الوزير بومبيو على المساعدات التي تقدمها بلاده للجيش اللبناني، لا سيما خلال حرب تحرير الجرود البقاعية من المنظمات الارهابية. وخلال المحادثات، قدّم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم عرضاً للآلية التي يعتمدها الامن العام لتنظيم عودة النازحين السوريين منذ شهر ايار الماضي وقد بلغ عدد العائدين حتى امس، 175 الف عائد، مشيراً الى ان الامن العام مستمر في تنظيم هذه العودة سواء كانت فردية او جماعية، ويتابع عن قرب اوضاعهم في مناطق وجودهم، ولم يتبلّغ حتى الساعة اي معلومات عن تعرض العائدين لاي مضايقات.

وسلّم الرئيس عون الوزير الاميركي خريطة تظهر كثافة النزوح السوري في المناطق اللبنانية كافة.

بدوره، اكد الوزير بومبيو خلال المحادثات، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاميركية - اللبنانية، واستمرار تقديم الدعم للقوات اللبنانية المسلّحة، مركزاً على جهوزية بلاده للمساهمة في ترسيم الحدود البرية والبحرية. كما تحدث عن موقف بلاده من حزب الله وايران.

وكان الوزير بومبيو وصل الى قصر بعبدا في الثالثة والربع بعد ظهر اليوم، يرافقة وفد ضم: السفيرة الاميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد والسفيرين ديفيد هيل وديفيد ساترفيلد، والدبلوماسية كاترين مارتن.

وحضر المحادثات عن الجانب اللبناني، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، والمستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية السيدة ميراي عون هاشم، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، والمستشارون: شربل وهبه، العميد بول مطر، رفيق شلالا، اسامة خشاب، رولا نصار.

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