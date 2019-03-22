عازار في لقاء نواب كسروان عن الكهرباء: نريد كهرباء في كسروان الفتوح دون تلّوث و ندعو الجميع الى التعامل مع ملف الكهرباء بعيدا عن الكيدية والمصلحة‎

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لفت عضو تكتل لبنان القوي النائب روجيه عازار في اللقاء الذي عقده نواب كسروان مع وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني حول موضوع الكهرباء, أن الوزيرة البستاني قدّمت خطّة معدّلة للكهرباء وقد تشكّلت لجنة حكومية فرعية لهذه الغاية، آملًا في أن تعمل بإيجابية وأن يلاقيها الافرقاء السياسيون بإيجابية ايضا وبنوايا صادقة من دون أي خلفية إلا تأمين الكهرباء للمواطنين لانها حقّ لهم.

أما مشكلة الكهرباء فعزاها النائب عازار إلى العرقلة السياسية ساعة بحجّة الصفقات من دون إبراز أي دليل على ذلك، وساعة بحجّة البواخر التي هي بالنسبة لنا حل موقت. أما الحل الأساسي الذي كان التيار الوطني الحر أول من قام بطرحه فهو المعامل، ومعمل الذوق الجديد خير دليل على ذلك. وشدد على أنّ الأهداف الأساسية هي تأمين الكهرباء بشكل متواصل وخفض العجز المالي الذي يحمّل الدولة أعباءً كثيرة، كما تخفيف التلوث وتنويع مصادر الطّاقة.

عازار طالب بتأمين الكهرباء في كسروان الفتوح دون تلّوث وأذية لصحّة الأهالي، موضحًا أنّ الوزيرين باسيل وأبي خليل سبق وعملا على تخفيف التلوّث من خلال إجراءات عدّة وأمل من الوزيرة بستاني استكمالها لأنّ الكهرباء تصبح ظلمة عندما تتسبّب بالأمراض.

وختم النائب عازار بدعوة الجميع إلى تبني ثقافة النور وعدم النظر الى ملف الكهرباء من منظار مصلحي وعدم العرقلة فقط لمنع التيار من تحقيق هذا الانجاز. وشكر الوزيرة بستاني على سرعة إنجاز تحديث خطة الكهربا وتمنّى على اللجنة الحكومية الاسراع بدرسها لإقرارها والسير بتطبيقها بعيدا عن الكيدية.