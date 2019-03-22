مراد يلتقي سفيري الارجنتين وهنغاريا

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بحث وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد الاتفاقيات الثنائية بين لبنان والأرجنتين، وذلك خلال استقباله سفير الأرجنتين موريسيو أليس.

مراد بحث مع أليس العلاقة بين لبنان والأرجنتين كونها تترأس المجموعة الإقتصادية في أميركا الجنوبية "الميركوسور"، التي تضم أيضاً دول البرازيل وأورغواي وباراغوي وفنزويلا.

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية اتفق مع السفير الأرجنتيني على اللقاء مجدداً، لمناقشة العلاقات التجارية بين الطرفين بطريقة وافية.

في وقت لاحق، استقبل مراد سفير جمهورية هنغاريا جيزا ميهاليي. وتطرق اللقاء بين الطرفين الى معرض المنتوجات الزراعية الذي أقيم في بودابست عام ٢٠١٨، والبحث في كيفية تطوير الاتفاقيات الثنائية المعقودة بين البلدين، إضافة إلى تفعيل دور اللجنة اللبنانية المجرية الاقتصادية المشتركة.

كما تم التركيز على أهمية تبادل المنتوجات الزراعية وتعزيز السياحة الدينية.