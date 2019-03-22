الطاقة: بدء قبول طلبات تسوية وضع الآبار غير المرخصة أيا كان تاريخ حفرها

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أعلنت وزارة الطاقة والمياه عن "بدء قبول طلبات تسوية وضع الآبار غير المرخصة أيا كان تاريخ حفرها"، موضحةً أن "ذلك بناءً على القانون رقم 77 تاريخ 19/4/2018 (قانون المياه) لاسيما المادة 38 منه والمتعلقة بتسوية اوضاع الآبار المحفورة، وتنفيذاً لمضمون القرار رقم 118/ق.و تاريخ 13/9/2010 ضمن آلية البت بطلبات التراخيص بمراسيم أو إيصالات العلم المسبق للتنقيب عن المياه واستعمالها ولا سيما المادة الخامسة منه".



وفي بيان لها، لفتت الوزارة إلى أن "إزاء ما تقدم، على كل من حفر بئراً ارتوازياً دون ترخيص من هذه الوزارة التقدم، عبر شركة " ليبان بوست"، من الوزارة خلال مهلة ستة أشهر تنتهي بتاريخ 30/9/2019، بطلب تسوية وفق النموذج المتوافر لدى شركة ليبان بوست مرفقاً بالمستندات التالية، خريطة مساحة إجمالية محدد عليها موقع البئر مع الاحداثيات موقعة من مهندس مساح، إفادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر وصورة عن الهوية وان انتهاء المهلة المذكورة أعلاه دون التقدم بطلب تسوية، يعرض المخالفين للمسؤوليات القانونية بالاضافة الى ردم البئر".