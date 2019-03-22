جريصاتي دعا اصحاب الكسارات الى تقديم أوراقهم: بعد 90 يوما سنبدأ بتطبيق القانون ولن نقبل بأي استثناءات

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أعلن وزير البيئة فادي جريصاتي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، انه تمت الموافقة على مسودة تقدم بها لمجلس الوزراء بشأن عمل الكسارات والمقالع والمرامل.

وقال: "أنا كوزير لا يحق لي إعطاء أي رخصة، وكل التراخيص المعطاة سابقا هي مخالفة للقانون".

اضاف: "المطلوب مني بعد 40 سنة من الفوضى أن أجيب على البيئيين وأجد الحل في 40 يوما، ولكن مجلس الوزراء كله وافق على المسودة التي تقدمت بها".

وتابع: "نملك 1200 مقلع تقريبا في لبنان، واحد منها فقط قدم على طلب رخصة وهناك مرملة واحدة مرخصة في لبنان".

وشدد على "تفعيل المجلس الوطني للمقالع، وإيقاف المخالفين وتطبيق القانون عليهم، ولن أقبل أن يكون هناك أي استثناءات".



واشار الى ان "الكسارات والمقالع والمرامل ليست اختراعا وهي حاجة، والمشكلة هي بوجودها خارج الشرعية"، وقال: "سنقوم بدورات تثقيفية لأصحاب المقالع والمقاولين في مختلف المناطق".

أضاف: "نريد أن يكون لدينا كسارات ومقالع ولكن تحت سقف الدولة والقانون وضمن المعايير التي تضعها وزارة البيئة. المشكلة ليست في وجودها بل في وجودها خارج الشرعية والدولة خسرت المليارات جراء الفوضى والعشوائية في هذا الملف".

وقال جريصاتي لأصحاب الكسارات والمقالع: "إبدأوا بتقديم الأوراق كافة والدولة عادت والعهد استثنائي والزمن تغير و"اقبضونا جد" واعملوا تحت سقف القانون".

وأعلن انه "بعد انتهاء الـ 90 يوما سنبدأ بتطبيق القانون وأولها وضع إشارات على عقارات المخالفين وعلى شركات المقالع التي أكلت الجبل ولم تصلحه".