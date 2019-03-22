ماذا دار بين بري وبومبيو؟

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تناول الحديث بين الرئيس نبيه بري ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أهمية الحفاظ على الاستقرار في لبنان وضرورة معالجة الحدود البحرية والتي تشمل المنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان.

وأعرب الوزير بومبيو عن رغبة الولايات المتحدة بالمساعدة، مع جهود الامم المتحدة، لمعالجة هذه الأوضاع على أن يبدأ الحل بالحدود البحرية.

كما تركز البحث على العقوبات الأميركية لحزب الله وتداعياتها السلبية على لبنان واللبنانيين.

وأكد الرئيس بري في هذا المجال أن القوانين التي أقرها المجلس النيابي اللبناني تطابق القوانين الدولية وتؤمن الشفافية في التداول المالي على الصعد كافة وشدد على أن حزب الله هو حزب لبناني موجود في البرلمان والحكومة، ومقاومته ناجمة عن الاحتلال الاسرائيلي المستمر للأراضي اللبنانية.