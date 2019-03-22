رئيس الجمهورية مكرما البروفيسورة نجاة عون صليبا: تخدمين بعملك لبنان والإنسانية ولكونك امرأة تستحقين الثناء الاكبر

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الرئيس عون عرض مع الوزير السابق رياشي التطورات السياسية

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الوزيرالسابق ملحم رياشي واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة ومواقف الاطراف من المواضيع المطروحة. كما تطرق البحث الى زيارة وزير الخارجية الاميركية السيد مايك بومبيو الى لبنان.

تكريم البروفيسورة نجاة عون صليبا

الى ذلك، اقيم قبل ظهر اليوم احتفال في قصر بعبدا، منح خلاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وسام الارز الوطني من رتبة فارس الى العالمة اللبنانية البروفيسورة نجاة عون صليبا، مديرة مركز حماية الطبيعة في الجامعة الاميركية في بيروت، تقديرا لجهودها وابحاثها الرائدة في مجال الملوثات العلمية، وهي نالت جائزة " الاونيسكو- لوريال العالمية" واختيرت من بين خمس نساء من العالم تقديرا لابحاثها العلمية المتقدمة.

وحضر الاحتفال، الى جانب المحتفى بها افراد عائلتها ووفد من الجامعة الاميركية في بيروت وممثلون من مؤسسة " لوريال" والامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة.

وتليت في بداية الاحتفال الاسباب التي منحت من اجلها البروفيسورة صليبا الوسام وجاء فيها:

" البروفيسورة نجاة عون صليبا، اعترف لها العالم، بعد لبنان، بابداعاتها وقدراتها المميزة، فخصصتها منظمة " الاونيسكو – لوريال" بجائزة بعد عملها الدؤوب في مجال تحديد العوامل المسرطنة وغيرها من الملوثات السامة المنتشرة في الهواء في منطقة الشرق الاوسط، وهو دافع اضافي لها للغوص في بحر العلوم والكيمياء الذي خاضت فيه دون تردد او خوف ونجحت في كشف جزء من اسراره التي كانت مخفية عن العالم".

وبعدما علق الرئيس عون الوسام على صدر البروفيسورة عون صليبا، القت كلمة قالت فيها:

"اشكركم على هذه المبادرة الكريمة التي تؤكد اهتمامكم بالعلوم والجهود العلمية التي نعمل انا والكثير من العلماء اللبنانيين بصمت لبناء وطن غني بعلمه ومعلوماته.

ان جائزة L'OREAL –UNESCO INTERNATIONAL AWARD FOR WOMEN IN SCIENCE هي فخر كبير للبنان لانها المرة الاولى التي تحصل فيها امرأة لبنانية تعمل في لبنان عليها، كما ان الجائزة تسلط الضوء على اهمية العلوم، وتقدر الجهود المبذولة لفهم وحصر التلوث البيئي. وكما ان الشجرة تستلزم سنوات لتنمو وتكبر، فان ابحاث العلوم تتطلب الكثير من الوقت كي تظهر نتائجها، فثمار جهودي ظهرت بعد 20 سنة من العمل المتواصل.

والابحاث التي تكرمت من اجلها هي نتيجة عملي وزملائي في الجامعة الاميركية وهي مهمة لاننا قدمنا بحوثا عن تلوث الهواء، اسبابه، ونتائجه في لبنان والوطن العربي، وبرهنا ان دخان النرجيلة مسرطن وان الماء لا يذيب شيئا من السموم. وقد طرحت النتائج واعتمدت في هذا المجال في عدد من الدول والمحافل العالمية. واليوم نحتل الصدارة في الدراسات عن السيجارة الالكترونية.

ان كل هذه الابحاث اعدت واختبرت في مختبر للتحاليل الكيميائية في الجامعة الاميركية، المصنف مختبرا عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية.

وسأنتهز هذه الفرصة لاتمنى مساعدتكم في الدعم ليبقى ويستمر هذا المختبر كمختبر تحاليل كيميائية للبنان والوطن العربي وتعيين جائزة للمرأة العلمية في لبنان في اليوم المرأة العالمي، وذلك في الحادي عشر من شباط".

الرئيس عون

ورد الرئيس عون مثمنا الجهود والانجازات التي حققتها السيدة عون صليبا، لافتا الى ان منحها الوسام هو عربون تقدير لسيدة تم اختيارها من بين العديد من زملائها الذين يعملون في الميدان نفسه. واعرب رئيس الجمهورية عن تقديره لجهود المحتفى بها وصبرها وصمودها على مدى عشرين سنة، وما اثبتته من قدرة على القيام بعمل استثنائي، فانه توجه اليها بالقول: "انك لا تخدمين لبنان بما تقومين به فحسب وهو ما نفتخر به كما بكونك لبنانية، بل تخدمين الانسانية عامة في كل اصقاع العالم، ولكونك امرأة تستحقين الثناء الاكبر "، متمنيا لها المزيد من العطاء والنجاح.