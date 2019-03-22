لم يمتثل لعنصر "قوى الأمن" ثمّ حاول صدمه.. وهذا ما حصل!

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: بتاريخ 19/03/2019 وفي أثناء إقامة عناصر مخفر درك كفرحيم في وحدة الدرك الإقليمي حاجزاً أمنياً في المحلة قرب المغارة، مرت سيارة "مرسيدس" لم يمتثل سائقها لعنصر التوجيه وحاول صدمه، فقامت قوة من الحاجز بمطاردته بالتنسيق مع غرفة العمليات، حيث تمكنت من توقيفه في بلدة دير دوريت، وكان على متن السيارة كل من:

- أ. ن. (مواليد عام 1982، سوري).

- م. ن. (مواليد عام 1987، سوري).

- ع. ن. (مواليد عام 1993، سوري).

- ع. ن. (مواليد عام 1987، سوري).

باستماع سائق السيارة أفاد أنه فرّ من الحاجز كون أوراق إقامتهم منتهية الصلاحية، والسيارة انقاض.

وقد تبين أنه يوجد بحق الثالث والرابع "ع. ن." و"ع. ن." مذكرتا توقيف بجرم تعاطي وتجارة المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقهم بناءً على إشارة القضاء المختص".