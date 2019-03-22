living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جريمة مروعة في لبنان - قتل زوجة شقيقه.. والسبب صادم!

22
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:
 
"بتاريخ 11/03/2019 وفي بلدة ببنين / عكار عثر على المدعوة: سامية طالب (عمرها حوالي 45 سنة) جثة هامدة داخل منزلها مكبلة اليدين.
 
إثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة، ومن خلال الكشف الميداني على مسرح الجريمة واستماع افادات الشهود واجراء الاستقصاءات والتحريات اشتبه بشقيق زوجها: م. ط. (مواليد عام 1967، لبناني) فأوقفته قوة من الشعبة في محيط منزله.
 
في بداية التحقيق أنكر علاقته بالجريمة، وبعد مواجهته بافاداته المتناقضة وافادات الشهود عاد واعترف بها، عازياً السبب الى حصول شجار بينهما على خلفية كسر ابنها لزجاج سيارة "فان" مركونة في باحة منزلها، حيث تطور الشجار بينهما ليقوم بدفعها بعنف ما أدى الى ارتطامها بزاوية الدرج وفقدانها الوعي. وفيما كان يحاول سحبها نحو المنزل استعادت وعيها وبدأت بالصراخ، لكنه كتم فمها بقوة ما أدى الى وفاتها. وبهدف التمويه وإبعاد الشبهات عنه ربط يديها من الخلف وعلقها في سقف غرفتها لتظهر وكأنها قامت بالانتحار كونها تعاني من أمراض عصبية.
 
أودع الموقوف القضاء المختص بناءً على إشارته".
 
 
 
 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout