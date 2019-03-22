الفراشات تجتاح الجنوب!

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رصدت فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ظهوراً كثيفاً لنوع معيّن من الفراشات فوق مجرى النهر.

وقد انتشر فيديو أمس لأعداد كبيرة من الفراشات تجتاح المنطقة الجنوبية من النهر، ما أثار تساؤلات حول إمكانية أن يكون التلوّث هو السبب في موجة الفراشات هذه، لكنّ الخبراء أكّدوا أنّ كل الحشرات يزداد عددها مع بداية فصل الربيع، الذي يعدّ موسماً للتلقيح، وهذا ليس بالأمر المستغرب، مشدّدين على أن لا علاقة للتلوّث بانتشار هذه الفراشات في هذا الوقت من السنة.

من جانبها، أفادت وكالة «شينخوا» الصينية أنّ أسراباً من فراشات «فانيسا كاردوي» Vanessa cardui تعبر أجواء لبنان في رحلة هجرة موسمية شاقة، وهي انطلقت من رحلتها من ليبيا لتعبر أجواء مصر وفلسطين، ثم لبنان وسوريا وتركيا إلى أوروبا، وهي معروفة في الجنوب بـ«بشارة الصيف».