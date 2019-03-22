عناوين الصحف ليوم الجمعة 22 آذار 2019

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الأخبار: اليانكي القذر... وطراطيره

عون: لا مانع من زيارة دمشق

رياض سلامة يقول للمصارف ما لا يقوله لرئيس الجمهورية







البناء: ترامب يؤيد ضمّ تل أبيب للجولان... تنديد أممي وأوروبي... وصمت عربي... وسورية أشدّ تمسكاً

بيروت قلقة من طلبات بومبيو... والناشف وبوغدانوف لأولوية التعاون في عودة النازحين

مجلس وزراء هادئ بالتعيينات العسكرية... الكهرباء للجنة وزارية... ولا مصالحة في بعبدا



اللواء: حقيبة الزائر الأميركي: عقوبات جديدة وتهديدات إسرائيلية للحكومة!

عون يخترق الحصار الأميركي بلقاء بوتين الثلاثاء .. وأول جلسات لجنة الكهرباء اليوم



النهار: بومبيو في بيروت على صفيح ساخن



الجمهورية: بمومبيو في بيروت و "الحزب" في المرى

the daily star: Cabinet OKs long-awaited military appointments

l'orient le jour: Pompeo à Beyrouth pour confirmer le maintien de l’influence américaine