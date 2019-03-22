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أسرار الصحف ليوم الجمعة 22 آذار 2019

22
MARCH
2019
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اللواء: أسرار


لغز
تراجع اهتمام حزب بارز بموضوع الفساد، بعدما وضع مرجع كبير يده على الملف من جديد، درءاً لحساسيات معروفة!


غمز
يُراجع وزراء يتسلمون الوزارة لأول مرّة ملف أسلافهم، لجهة طريقة العمل، ما ظهر منها وما بطن..


همس
تخوّفت جهات نافذة من تبادل «رسائل أمنية» بين أطراف دولية - إقليمية متصارعة في غير ساحة!

 

 

 


النهار: اسرار الآلهة

الى الفدرالية

نبّه ديبلوماسي غربي الى أن دول المنطقة ذاهبة الى الفيدرالية اذا تكرس الخلاف على تقاسم النفوذ فيها

 

مجموعة دول

اعتبر رئيس حكومة سابق أن عودة النازحين السوريين الى بلدهم ليست من مسؤولية دولة واحدة بل مجموعة دول معنية....


عودة غير مشجعة

صدرت إشارات عدة عن مسؤول بارز عكست عودة معطيات غير مشجعة مجدداً في الآونة الأخيرة حول الوضع الاقتصادي والمالي....

 

 

 

الجمهورية: أسرار

تعليمات

لاحظت أوساط سياسية أن تعليمات أعطيت لوزراء أحد الأحزاب بعدم مسايرة حتى الحلفاء داخل الحكومة خصوصاً في ملف أخذ وقتاً طويلاً من الجدال في الحكومة السابقة.


إجتماع

عُقد إجتماع لم يُكشف عنه بين مرجع بارز ومرشح مفترض للإنتخابات النيابية الفرعية في طرابلس.

 

أعباء

قال أحد الوزراء إنه لو كان البعض يعلم حجم الأعباء الذي يُرتّبها النزوح السوري على وزارته لكان هذا البعض قد تفهّم أهمية مؤتمر بروكسل بدلاً من معارضته.

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