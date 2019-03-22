رئيس كيان العدو: ليس بإمكان الحريري الفصلُ بين حزب الله ولبنان

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رأى رئيس كيان العدو، رؤوبين ريفلين، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأميرك مايك بومبيو، أن رئيس الحكومة سعد الحريري «لا يستطيع أن يقول بأن لبنان منفصل عن حزب الله، في الوقت الذي يوجد لديه وزراء في الحكومة، ولديه أيضاً نواب في البرلمان». وأضاف إنه «إذا حدث شيء من لبنان تجاه إسرائيل فسنحمّل لبنان المسؤولية».

وكان بومبيو قد اعتبر أيضاً أن «حزب الله منظمة إرهابية، تعرّض لبنان للخطر». وأضاف إن «الولايات المتحدة تتوقع من لبنان أن لا يسيطر حزب الله على الحكومة، وأن لا تتأثر بسياسته، وعدم تعريض الدولة كلها للخطر».