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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



الحدث غدا والكلام عليه اليوم.

فغدا صباحا يبدأ وزير الخارجية الأميركي محادثات في بيروت حول ملفات لبنانية وإقليمية.

ملفات الإقليم بالطبع تركز على إيران والأزمة السورية.

أما ملفات الداخل اللبنانية فهي:

-الطلب بإستمرار احتضان النازحين السوريين.

الطلب بعدم عرقلة العقوبات المصرفية على شخصيات داعمة لحزب الله.

-الطلب بالموافقة على خط فريدريك هوف الذي يرسم الحدود البحرية للغاز اللبناني والغاز الإسرائيلي.



المراجع اللبنانية لها أجوبة على الطلبات الثلاثة، بأن حل أزمة النازحين السوريين مرحب به وفق المبادرة الروسية وأن موضوع حزب الله يتم التعاطي معه على أساس أنه مكون لبناني وأن خط هوف غير دقيق والمطلوب ترسيم للحدود البحرية بواسطة فريق دولي.



وتبقى العلاقات بين بيروت وواشنطن موضوع تأكيد لإيجابيتها مع الدعوة الى دعم لبنان في مجال إعادة النهوض الإقتصادي واستمرار دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية.



في شأن آخر عين مجلس الوزراء رئيس وأعضاء المجلس العسكري وشكل لجنة لدراسة ملف الكهرباء في ضوء خطة وزارة الطاقة على أن يتم البت بها في الجلسة المقبلة.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"



اليوم الحادي والعشرون من آذار عيد الأم... كل عام وجميع الأمهات بخير.

واليوم هو أول فصل الربيع عسى أن يطيح غيوم الهموم الجاثمة على صدور اللبنانيين وما أكثرها.

البشائر الربيعية الأولية لفحت أجواء جلسة مجلس الوزراء الرابعة التي سادها الهدوء والوئام وجاءت منتجة ومثمرة وقد ساعد في ذلك احتواء التوترات الأخيرة بين التيارين البرتقالي والأزرق وحلول روحية الزواج الماروني الذي تحدث عنه رئيس الحكومة محلها.



الجلسة الحكومية التي عقدت في قصر بعبدا شهدت على إقرار سلس لسلة التعيينات على مستوى المجلس العسكري فلا تعديلات ولا اعتراضات ولا من يحزنون على الأسماء الأربعة المقترحة.

خطة الكهرباء بل مجلس الوزراء يده في ملحقها لكن دراستها وإقرارها دونهما مشوار طويل ولذلك احيل الموضوع على لجنة وزارية برئاسة الرئيس سعد الحريري.



وفي ملحق على ملحق الخطة حذرت وزيرة الطاقة ندى البستاني في مؤتمر صحفي من أن عدم البدء بتطبيق هذه الخطة بعد اسبوع من اليوم فإن الدولة ستتكلف خسارة أكثر من مئة وخمسين مليون دولار كل شهر علما أن مجلس الوزراء حدد مهلة أسبوع لدرس خطة الكهرباء من قبل اللجنة التي شكلها.



على خط النزوح رأى رئيس الجمهورية ميشال عون أن المجتمع الدولي يسعى لأخذ النازح رهينة ليقبض ثمنه في الحل السياسي لافتا إلى أن لبنان سيتصرف وفق ما تمليه عليه مصلحته العليا.

وبالموازاة أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري ملف النزوح السوري مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون حيث أكد رئيس المجلس أن هناك مصلحة للبنان وسوريا بعودة النازحين في أسرع وقت ممكن لافتا الى أن كل النازحين العائدين بشكل طوعي تبين أن التعاطي معهم كان تعاطي الوطن مع مواطنيه.



غدا ينشغل لبنان بالزيارة المثيرة للجدل التي يقوم بها رأس الدبلوماسية الأميركية مايك بومبيو لبيروت ويثير خلالها أمورا يرى كثيرون أنها مناقضة لمصالح لبنان ومعمقة لانقساماتهم.

وقبل ساعات من وصوله تم تنظيم اعتصام أمام مقر السفارة الأميركية في عوكر لترسيم حدود زيارة بومبيو ومواقفه المتبنية للمصالح الاسرائيلية.

ومنذ بعض الوقت أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه حان الوقت لتعترف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة إسرائيليا منذ العام 1967.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"



بامبيو يمسي في بيروت، وبدأ من صباح الجمعة ستبدأ الحقائق عن ما نقله الى لبنان من مواقف بالظهور قاطعة الشك باليقين، خصوصا ان سيناريوهات كثيرة متناقضة كتبت حول الزيارة، لكن بعيدا من التبصير وقراءة الكف الثابت في السياسة الاميركية حيال حزب الله وايران صارمة ولم تتبدل، وقد انتقد بامبيو تراضي ادارات الاميركية مع حزب الله وزيارته، لا بد من ان ترفع منسوب الضغط على لبنان ان لم يكن للالتحاق بالمعسكر الاميركي، فأقله لتحذيره من مضبة السقوط في المعسكر الايراني او الروسي والحفاظ على وسطية لبنان مسؤولية اميركية ايضا بقدر ما هي لبنانية اذ يتوجب على واشنطن دعمه لتثبيت حقه بحدوده البحرية كاملة جنوبا كباردة ايجابية ما يمنح شرعيته قوة في مواجهتها مع اللاشرعية، واذا لم تفعل فيتعين عليها عندها طلب المستطاع من بيروت لا احراجها لاخراجها عشية زيارة الرئيس ميشال عون موسكو.



في السياق اعلن الرئيس ترامب انه بعد اثنين وخمسين عاما حان الوقت لكي تعترف اميركا بسيادة اسرائيل الكاملة على هضبة الجولان التي تتمتع بأهمية استارتيجية وامنية عالية لدولة اسرائيل ولاستقرار المنطقة.



توازيا مجلس الوزراء هادىء ومنتج انعقد اليوم طبعا اذا اخذنا بالاعتبار مفاهيم احترام التسويات بين مكوناته وليس المعايير العلمية النافية للمحاصصة، فتعيين اعضاء المجلس العسكري سار بحسب التسوية وافكار الرسميين لم تحترم سياسة التوفير على الخزينة المفلسة، ووزير البيئة منح ثلاثة اشهر لاعداد مخطط توجيهي جديد للمرامل والكسارات جاء اشبه بفترة سماح جديدة للمستفيدين للقضاء على ما تبقى من مساحات خضراء.



وحدها خطة الكهرباء اصطدمت بتأخير تقني اذ احيلت الى لجنة وزارية لدرسها، وقد حذرت وزيرة الطاقة ندى البستاني من ان الخطة ان لم تسلك طريقها الى التنفيذ خلال اسبوع، فإن تأخيرها سيؤدي الى استمرار نزيف خزينة الدولة ما قيمته 150 مليون دولار في الشهر.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"



اعتبارا من الساعات القليلة المقبلة، تتجه الانظار الى الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو لبيروت، والمقررة أن تستمر يومين، يجري في خلالها مباحثات مع الرؤساء الثلاثة، اضافة الى عدد من الوزراء والشخصيات السياسية. وحسب المعلومات المتوافرة فان الوزير الاميركي سيؤكد على دعم بلاده للحكومة والمؤسسات الامنية والجيش اللبناني، اضافة الى تقديم المساعدات الانسانية، فيما يتعلق بالنازحين السوريين.



وبانتظار وصول الضيف الاميركي عقد مجلس الوزراء جلسة منتجة اقر فيها تعيين اعضاء المجلس العسكري من دون تعديلات وخصص الإعتمادات اللازمة لإجراء الإنتخابات الفرعية في طرابلس ، وأقر مسودة وزارة البيئة لسياسة الادارة المتكاملة لقطاع المحافر والكسارات. كما شكل لجنة وزارية برئاسة الرئيس سعد الحريري لدرس خطة الكهرباء وخطة الموارد البترولية اللتان عرضتهما الوزيرة ندى البستاني.





وزيرة الطاقة اعتبرت أن أهم عامل لنجاح خطة الكهرباء هو التوافق السياسي حولها بالشكل والمضمون لأن أي تأخير، ممكن أن يؤثر على مسار الخطة المتكامل.واوضحت انه سيصار الى انشاء معامل دائمة بقدرة 3100 ميغاوات تكون في المرحلة الاولى في الزهراني وسلعاتا والحريشة، وفي المرحلة الثانية سيتم استبدال معامل الذوق والجية وصور القديمة بمعامل جديدة صديقة للبيئة. وحذرت من أنه اذا لم يتم بدء تنفيذ الخطة بعد اسبوع من اليوم فستتكلف الدولة خسارة أكثر من 150 مليون دولار كل شهر.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"



مايك بومبيو.. وصل قبل أن يصل.. رسائله تمت قراءتها في بيروت والمصدر: تل أبيب ومن دون مبالغة فإن لبنان رد على هذه الرسائل بمواقف استباقية حددت أطر التعامل مع نتائج زيارة وزير خارجية أميركا.. وبكلمتين اثنتين لا ثالث لهما مفادهما: لن ننشق عن حزب الله.. وليس لدينا نفط وغاز للاقتسام فلأجل بومبيو قد يجري اتخاذ أقسى التدابير للحماية الأمنية.. ستقفل له طرقات.. سيجري تحويل السير في مناطق عدة من طريق المطار الى سفوح كسروان..



سينقل الرجل على الشاشات ويحمل سياسيا على الراحات. سيجول بين خارجية وداخلية ويسهر في الربوع اللبنانية. لكنه سيخرج من بيروت بصفر مكتسبات. ونقطة على آخر السطر وعشية وصوله الى بيروت قادما من فلسطين المحتلة رمى بمبيو برشق من التصريحات التي تدعو الى التأهب والاستنفار واعرب عن الأسف لتساهل الإدارة الأميركية السابقة في ما سماه كبح جماح حزب الله وأعلن من تل ابيب أنه حان الوقت لكي تعترف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.



وذلك بعدما قدمت أميركا القدس عاصمة لإسرائيل وإذا ما استكمل بومبيو طموحاته قي قضم المدن والمرتفعات والهضاب لمصلحة الكيان الغاصب فإنه قد "يستحلي" اهداء إسرائيل مزارع شبعا ومرتفعات كفرشوبا والغجر وعندئذ فإن حزب الله هو من سيكبح جماح إسرائيل على طريقته الصاروخية الخاصة وفيما يحشد الأميركي ضد حزب الله وسوريا وإيران وحماس فإن الحشود المقابلة كانت على مستوى امبراطوريتين اثنتين: روسيا والصين العظمى وتؤكد معلومات خاصة بالجديد أن الصين أبلغت موسكو منحها ضوءا أخضر مفتوح الميزانية لمحاربة أميركا في الداخل السوري وقد سبقت زيارة بومبيو للمنطقة جولة لا تقل اهمية لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى دمشق، أعقبت اجتماعا لقادة الجيوش السورية والإيرانية والعراقية في العاصمة السورية.



في اشارة توحي بإعادة تحريك أرض إدلب، وملف شرق الفرات حيث الفصائل الكردية والقوات الاميركية كما كان لافتا زيارة المبعوث الخاص للحكومة الصينية لدمشق وموسكو مع إعلان بكين استثمارها ملياري دولار في إعادة إحياء الإمكانات الصناعية السورية كما تتطلع الى سوريا كمحطة اساسية في مشروع إعادة إحياء طريق الحرير مع التذكير بأن موسكو شكلت متنفسا لبكين عبر إمدادها بالغاز والنفط وتوفير الدعم العسكري لها في بحر الصين ما رفع العلاقة بين الدولتين الى مستوى إستراتجي وعليه فإن من حولنا دب روسي. تنين صيني. ونسر اميركي وعلى اللبنانيين الا يكونوا مجرد حملان. وان تنبت لنا مخالب لمواجهة الكواسر في ملفين بارزين: الدفاع عن الحق في النفط والغاز. وحل ازمة النازحين والتي قال رئيس الجمهورية اليوم ان المجتمع الدولي حولها الى رهينة لقبض الثمن السياسي.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



للأم كل الايام، وان اختار لها العالم يوما.. وهي العيد الذي لا يحده الزمن وان جار.. والفرح الغالب كل الاحزان.. فلكل ام، كل عام وانت بالف خير.. ولاجمل الامهات الساكنات على اوتار الوجع، للامهات المقاومات، امهات الشهداء كل تحية وسلام.. وسلام على الاوطان التي تجعل منك ايقونة، وبئسا للمارقين على طريق اضاعة ما قدمته من قرابين للقضية، من عمر ابو ليلى الثائر الشهيد، الى كل ليالي الجهاد والنضال، من فلسطين الى لبنان ومن سوريا والعراق الى اليمن أم العذابات..



وحتى لا يسكن الحزن دارنا زمن الاعياد، ما كان مرحبا بمن هو آت من حائط البراق الى بلد الشهادة والفداء، فكانت صرخة من امهات وشباب وشابات ضد زيارة شريك الاسرائيلي في كل مآسي اللبنانيين، وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو القادم على متن رسائل الفتنة وتأليب اللبنانيين بعضهم على بعض.. وكما قال الشبان المرابطون عند سفارة واشنطن في عوكر، فانه في زمن قوة الاميركي هزم مشروعهم في لبنان، فكيف في زمن تشظيهم وضياع سياساتهم مع رئيس موتور اسمه دونالد ترامب، وتخبط حلفائهم في وحول اليمنيين وبين رصاصات الثوار ورسائلهم الحارقة في كل فلسطين .



اما رسالة اللبنانيين فقد قالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوكالة سبوتنك عشية زيارته الى موسكو، "الحصار على حزب الله يصيب كل اللبنانيين" قال الرئيس، وفي موضوع النازحين سنأخذ علما بالشروط الدولية، لكننا سنتصرف وفق ما تمليه علينا مصلحة وطننا العليا.

عاليا كان الصدى الايجابي لجلسة مجلس الوزراء اليوم، التي لامست الملفات الساخنة كخطة الكهرباء، فأحيلت الى لجنة وزارية لدرسها خلال أسبوع واعطاء الجواب..

ومع بداية الربيع وبداية العام الشمسي الجديد في ايران اعطى الامام السيد علي الخامنائي جوابا لكل المتربصين بالجمهورية الاسلامية الايرانية: سننتصر بالحرب الاقتصادية المفروضة على ايران قال الامام الخامنائي، والقضية الاساس ازدهار الانتاج، رغم خيانة الاوروبيين لايران وعدم استطاعتهم الوقوف بوجه الاميركيين..





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



يبدو أن مواقف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سبقته إلى لبنان، وأن الخطير في هذه المواقف أنه أطلقها من إسرائيل ومن مكتب الرئيس الإسرائيلي...



بومبيو يقول: "إن نجاح لبنان يعتمد على الشعب اللبناني، بألا تسيطر منظمة إرهابية على حكومته، وألا تقود السياسات وتسبب خطرا لبلدهم أيضا... أما الأخطر، ففي ما قاله الرئيس الإسرائيلي عن الرئيس الحريري، وفيه أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لا يمكن أن يقول لأحد إن لبنان منفصل عن حزب الله".



إذا كان هذا هو الكلام من إسرائيل، فكيف سيكون عليه الكلام في لبنان غدا؟



في انتظار الوصول وإطلاق المواقف، كيف سيكون الموقف اللبناني ولاسيما موقف رئيس الجمهورية.



في مجلس الوزراء، انتهى تعيين أعضاء المجلس العسكري، والملاحظ أن الأسماء التي طرحت من اليوم الأول ونشرت في الاعلام، تم اعتمادها، على ان الجلسة السابقة لم تبت الأسماء تمهيدا، حسبما قيل، لدرسها، ولكن بعد أسبوعين عادت فأقرَّت كما هي.



أما بالنسبة إلى خطة الكهرباء فقد جرى إنشاء لجنة وزارية لمناقشتها، وأعطى رئيس الجمهورية مهلة أسبوع للجنة لتقديم تقريرها.



في ملف الفساد، القضية المستجدة هي قضية النافعة، فهل بدأ جبل الفساد فيها ينهار؟ في المعلومات أن الموقوف ج.ح.، الذي دهمته دورية أمن الدولة، ضبط ومعه مئتان وخمسة صكوك كانت خارج النافعة، خلافا للقانون، كذلك فان الموقوف المذكور كان ينقل المستندات الرسمية من النافعة في زحلة إلى الدكوانة، بواسطة سيارة تاكسي، علما ان هذه المستندات كان يجب ان تنقل بالبريد الرسمي.



وتتابع المعلومات أن مرافق أحد المدراء الكبار في النافعة، هو الذي كان يوصل الصكوك إلى الموقوف ج.ح الذي سمَّى المدير المذكور.



وتختم المعلومات أن هناك طلب إذن بملاحقة ثمانية موظفين من النافعة.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



بعد العرض الذي قدمته وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني في مجلس الوزراء اليوم صار من الصعب جدا على اي من الافرقاء المشاركين في الحكومة وفق ما ابلغ مصدر وزاري رفيع لل"او تي في" ان يتملص بذريعة او من دون اقرار الخطة المحدثة للكهرباء، تمهيدا لبدء التنفيذ، خصوصا وان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شدد خلال الجلسة وفور تشكيل اللجنة التي كلفت درس الخطة على اقرارها بعد اسبوع واحد منعا لاضاعة الوقت، ليعلم رئيس الحكومة سعد الحريري على الفور فخامة الرئيس اول اجتماع للجنة غدا، فالخطة الصريحة التي عرضتها بستاني



تابع المصدر الوزاري في حديث "او تي في" بسطت امام الوزراء وجميع اللبنانيين جميع الاحتمالات التي يمكن ان يؤدي اعتماد احدها الى تأمين الكهرباء بأسرع وقت ممكن وبأرخص الاسعار، مجددة ابداء الانفتاح على اي اقتراح آخر من اي جهة اتى شرط تحقيق الهدف، ناسفة في معرض حديثها ما كان ينسب زورا الى التيار الوطني الحر عن تمسكه بالبواخر، ذلك ان وزيرة الطاقة شددت وشرحت ان التصور الذي تطرحه ينطلق من مبدأ عام هو دمج الحلين القريب والبعيد الامد.



واشار المصدر الوزاري المذكور الى ان حتى الوزراء الذين كانوا يلوحون قبيل الجلسة بطروحات غير ايجابية، حتى لا نقول سلبية، دفع بهم وضوح وزيرة الطاقة الى اعتماد موقف عقلاني خصوصا ان قرار التيار الوطني الحر المعلن منذ اليوم الاول يقضي بعدم الاستمرار قي الحكومة اذا لم تلمس الجدية المطلوبة للسير في تامين الكهرباء، مع الاشارة الى ان معلومات "او تي في" تفيد بأن اجتماعا عقد امس في بيت الوسط جمع وزير الخارجية برئيس الحكومة وتم خلاله التداول في المطلوب من جلسة اليوم والتحضير لملفات عدة مقبلة.



وعلى خط آخر مرتبط بجلسة مجلس الوزراء وفيما كشف وزير السياحة لل"او تي في" ان عدد السياح السعوديين الى لبنان ارتفع بنسبة تفوق مئة والعشرة في المئة في الاشهر الثلاثة الاخيرة.



يتوجه وزير الدفاع الياس بو صعب الى الامارات العربية المتحدة في اليومين المقبلين للبحث في العلاقات بين البلدين. وفي المعلومات انه عندما استأذن بو صعب رئيس الجمهورية للسفر الى الامارات، حمله عون رسالة شفهية للقيادة الاماراتية وزوده بالتوجيهات اللازمة، علما ان مواقف لبنان ورئيسه حريصة على افضل العلاقات مع جميع الدول العربية، على امل ان تفتح الزيارة المرتقبة بابا اوسع للتعاون، وان تعيد العلاقة الى افضل مما كانت عليه.



انطلاقا من نية الوقوف على الاسباب التي ادت الى فرض الحظر على سفر المواطنين الاماراتيين الى لبنان وسط توجه للعمل على ازالة العوامل التي ادت اليه وتقديم التطمينات اللازمة لمعالجة الموضوع وبناء على ما تقدم. وفيما اعلن رسميا اليوم عن موعد زيارة الرئيس عون لموسكو حيث يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين الثلاثاء المقبل من الواقعية والموضوعية بمكان الاستنتاج بأن بداية فصل الربيع حملت معها بداية ربيع حكومي، غير ان الفرحة لم تكتمل بعيد الام الذي لم يحمل معه الى امهات برج حمود والجوار وعموم ابناء المنطقة الا الذعر والقلق اثر الانهيار الجزئي لمبنى سكني انقذت العناية الالهية قاطنيه والمارة من كارثة كانت محتومة.