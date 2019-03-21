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المكتب التربوي في التيار يعقد اجتماعه الدوري: استكمال اللقاءات التربوية في كافة المناطق والوقفة التالية في الجنوب

21
MARCH
2019
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عقد المكتب التربوي في التيار الوطني الحر اجتماعاً موسعاً في ٢١ آذار ٢٠١٩ في مركزية التيار في سن الفيل، وصدرت على إثره المقررات التالية:

اولاً: يهنئ المكتب التربوي الزميل الدكتور حنا معلوف بتكليفه عميداً لكلية السياحة في الجامعة اللبنانية و يتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه.

ثانياً: يطالب المكتب التربوي المعنيين بالاسراع في تعيين عمداء اصيلين في مجلس الجامعة، من اجل انتظام العمل الجامعي.

ثالثاً: يجدد المكتب التربوي، كما دأب في بيانات سابقة، مطالبته بضرورة رفع ملف واحد بلائحة واحدة من مجلس الجامعة إلى مجلس الوزراء بخصوص التعاقد بالتفرغ لأساتذة الجامعة اللبنانية، بما يراعي مقتضيات الميثاقية والتوازن الطائفي. كما يهمّ المكتب أن يذكّر بحقوق المدرّبين المتعاقدين وحقهم في التثبيت في الجامعة اللّبنانية، وذلك نظرًا للشّغور الحاصل على صعيد الموظفين بسبب التقاعد وتغطيته ببدعة التعاقد منذ أكثر من عشرين عامًا، وايضا بما يناسب دائمًا مسلّمات الميثاقيّة والتّوازن الطّائفي.

رابعاً: بعد اللّقاء التّربوي في محافظة عكار، يستكمل المكتب التّربوي جولاته على جميع المحافظات، وينظّم لقاءً تربويًّا يوم السّبت القادم (٢٣ آذار السّاعة ١٢ظهراً) في محافظة الجنوب، وذلك في دير مشموشة - جزين.

خامساً: يكلّف المكتب التّربوي الاستاذ كميل مللو بمهام ممثل المكتب في زحلة و بعلبك الهرمل، كما يكلّف الاستاذ الياس مرهج بمهام ممثل المكتب التربوي في ورشة المناهج الجديدة لدى المركز التربوي للبحوث والإنماء.

سادساً: يفتح المكتب التّربوي المجال لجميع المحازبين التّربويين الّذين يريدون الانضمام إليه، بغية الإستفادة من خبراتهم، لما فيه من غنى في الآراء. للراغبين، يُرجى التّواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: Fpmedu@outlook.com

سابعاً: جريًا على عادته كلّ عام، ينظّم المكتب التربوي دورات مجانيّة لطلاب شهادة الثّانوية العامّة في شهر أيار.

ثامنًا: ينظّم المكتب التربوي عشاءه السّنوي في أواخر شهر أيار، ويدعو جميع أعضائه والمحازبين إلى المشاركة فيه.

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