من جبيل الى عين الرمانة.. هذا هو منتحل صفة جابي الكهرباء

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تاريخ 21/03/2019 أحيل من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي الى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية ، المدعو: ج. ش. (مواليد عام 1979، لبناني) الذي أوقف لإنتحاله صفة جابي كهرباء ومياه في مناطق: جل الديب، انطلياس، جونية، جبيل، عين الرمانة، وسرقة مبالغ بطريقة احتيالية.

لــذلك، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورته بناءً على اشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه الحضور الى مركز المفرزة الكائن خلف قصر عدل الجديدة، أو الاتصال على أحد الرقمين: 901208/01 – 897109/01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.