تدابير سير غداً!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنّه "لمناسبة زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية السيد مايك بومبيو وعقيلته الى لبنان، بتاريخ 22 و 23/03/2019 عبر مطار رفيق الحريري الدولي، سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:

منع سير الشاحنات والصهاريج اعتباراً من الساعة 8.00 من صباح 22/03/2019 على الطرقات العامة في بيروت وحتى انتهاء الزيارة في اليوم التالي.

منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة صفر من تاريخ 22/03/2019 لغاية الساعة 19.00 من اليوم التالي على الطرقات التالية:

المطار- أوتوستراد كميل شمعون - نفق سليم سلام - تقاطع برج المر - شارع مصرف لبنان - الكونكورد - فردان - كورنيش المزرعة - تقاطع الكولا - الاسكوا - السراي الحكومي - رياض الصلح - جامع الأمين - تقاطع النهار - الصيفي (بيت الكتائب) - الكرنتينا- أوتوستراد اميل لحود.

المطار - المدينة الرياضية - BHV - السمرلند - الرملة البيضاء - الروشة - المنارة - اوتيل فينيسيا - برج المر - كورنيش المزرعة - عين التينة.

الروشة - المنارة - عين المريسة - تقاطع برج المر - السراي الحكومي- رياض الصلح - جامع الأمين - تقاطع جورج حداد - تقاطع برج الغزال - جادة شارل مالك - نفق ساسين - اوتيل ديو - أوتوستراد الياس الهراوي - أوتوستراد اميل لحود.

منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 12.00 من تاريخ 23/03/2019 لغاية الساعة 18.00 على الطرقات التالية:

اوتوستراد اميل لحود - الكرنتينا - الصيفي ( بيت الكتائب ) - شارع بلدية بيروت- شارع المصارف - الاسكوا - نفق سليم سلام - أوتوستراد كميل شمعون.

أوتوستراد الياس الهراوي - اوتيل ديو - نفق ساسين - جادة شارل مالك - تقاطع برج الغزال - نفق سليم سلام - أوتوستراد كميل شمعون.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وارشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في الامكنة المذكورة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".