المجلس شكّل لجنة لدرس خطة الكهرباء والرئيس عون طلب الاسراع في موضوع الموازنة

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اقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء، تعيين اعضاء المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني. كما شكّل المجلس لجنة وزارية برئاسة الرئيس الحريري لدرس خطة الكهرباء وخطة الموارد البترولية اللتان عرضتهما الوزيرة ندى البستاني، على ان تعود اللجنة في مهلة اسبوع الى المجلس من اجل عرض ملاحظاتها تمهيداً لاقرار الخطة والبدء بتنفيذها. كما طلب الرئيس عون من الوزراء الاسراع في الانتهاء من وضع الموازنة لعرضها على المجلس.

وكان رئيس الجمهورية استهل الجلسة بتهنئة الام اللبنانية بعيدها، متمنياً لها العافية والخير لتستمر في دورها الرائد في المجتمع اللبناني.



تصريح الوزير الجراح

وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام جمال الجراح الى الصحافيين فقال:

"عقد مجلس الوزراء جلسته في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وحضور دولة الرئيس والوزراء، واتخذ قرارا بتعيين اعضاء المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني، وهم: العميد الركن امين العرم رئيسا للاركان، العميد ميلاد اسحق مفتشا عاما، العميد محمود الاسمر امينا عاما لمجلس الدفاع، والعميد الياس الشامية عضوا متفرغاً. وقبِل مجلس الوزراء استقالة الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة الاستاذ زياد حايك بناء على طلبه.



وفي ما يتعلّق بموضوع خطة الكهرباء التي عرضتها معالي وزيرة الطاقة ندى البستاني، وخطة الموارد البترولية، فقد شُكّلت لجنة فرعية لبحث الامر الأول مؤلفة من: دولة الرئيس سعد الحريري، ونائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، ووزيرة الطاقة ندى البستاني، ووزير الصناعة وائل ابو فاعور، ووزير المالية علي حسن خليل، ووزير الشباب والرياضة محمد فنيش، ووزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، ووزير العمل كميل ابو سليمان، ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني، ووزير الاعلام محمد الجراح. وقد اعطى فخامة الرئيس مهلة قصيرة جدا للجنة لا تتعدى الاسبوع، للعودة الى مجلس الوزراء بدراسة كاملة حول الخطة للبدء بتنفيذها. وبالنسبة الى خطة الموارد البترولية، فإن اللجنة نفسها اعطيت مهلة قصيرة للعودة الى مجلس الوزراء لدراستها."



اضاف: "اما في موضوع البيئة والكسارات والمرامل، فقد شكّلت لجنة من: وزيرة الداخلية ريا الحسن، ووزير الدفاع الياس بو صعب، ووزير البيئة فادي جريصاتي، ووزير المالية علي حسن خليل، ووزير الزراعة حسن اللقيس لوضع مخطط توجيهي عام خلال ثلاثة اشهر، على ان تقوم وزارة البيئة والمجلس المكلف باصدار التراخيص بالتعامل مع الامر وفق المخطط التوجيهي القائم لفترة انتقالية. وعند اقرار المخطط التوجيهي النهائي يصبح الترخيص ضمن المخطط التوجيهي العام."



حوار مع الصحافيين

ثم دار حوار بين الوزير الجراح والصحافيين، فأوضح ردا على سؤال "ان مجلس الوزراء خصّص الاعتمادات اللازمة للانتخابات الفرعية في طرابلس، وقد تم درس الموضوع بكل تفاصيله، وتم الاتفاق على اعتماد الورقة المطبوعة سلفا في العملية الانتخابية."

وسئل عن مهمة اللجنة الوزارية المناط بها درس خطة الكهرباء، فأوضح "ان هذه اللجنة لديها مهلة اسبوع لدراسة خطة الكهرباء التي عرضتها معالي وزيرة الطاقة، تفصيليا، واعطاء ملاحظات اذا ما وُجدت، والعودة الى مجلس الوزراء واقرارها بشكل نهائي والبدء بالتنفيذ." وقال: "بالمبدأ، في ما يتعلق بسياسة الكهرباء، كلنا متوافقون على الموضوع. وبالتفصيل، نحن بحاجة لدراستها مع المدد الزمنية والاجراءات المرافقة لتنفيذ الخطة. واللجنة سترفع توصياتها خلال اسبوع الى مجلس الوزراء. والارجح ان شاء الله، ان يتم في الجلسة القادمة، اقرار سياسة الكهرباء، وما تشمله من خطة كاملة."



وسئل عمّا اذا كان تمّ الحديث عن مسألة النازحين في الجلسة، فقال: "لقد قال فخامة الرئيس رأيه في هذا الموضوع، ودولة الرئيس الحريري عبّر كذلك عن رأيه بالامس خلال احتفال تكريم الاستاذ جورج شعبان، وكان واضحا بتأكيده انّ على روسيا والدول الاخرى ممارسة ضغوط لتسهيل عملية عودة النازحين. وهناك اتفاق شامل وكامل بين كل القوى السياسية بضرورة العودة وايجاد السبل الآيلة لتسهيلها وتسريعها، والاتصال مع المجتمع الدولي اضافة الى المبادرة الروسية للقيام باجراءات مع الحكومة السورية لتسهيل عودة النازحين. والجميع بالطبع ضد التوطين. هذا الموضوع سيتناوله فخامة الرئيس في روسيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لديه تأثيره في الواقع السوري. ونأمل التوصل في هذا الاطار الى امر ايجابي، وان تساعدنا روسيا مع الحكومة السورية بازالة بعض العقبات المانعة لعودة النازحين السوريين."



وسئل عمّا اذا كان هناك من موقف لبناني موحّد لمقاربة ما قد يطرحه وزير الخارجية الاميركية غدا، اجاب: "ان مواضيع البحث مع وزير الخارجية الاميركية اصبحت معروفة واهمها مسألة المياه الاقليمية. وهناك طروحات سوف يسمعها فخامة الرئيس منه، وبناء على ما سيسمعه، سيعطي رأيه به. وليس هناك من امر مسبق سيطرحه على فخامته كي نقول ان فخامته سيرد بهذه الطريقة او تلك."



وسئل عمّا اذا كانت اللجنة الوزارية ستشرف على فض العروض، فأجاب: "ان اللجنة ستدرس السياسة التي تقدمت بها معالي وزيرة الطاقة، وتحدد ملاحظاتها. وقد اخذت الوزيرة البستاني خلال الجلسة وقتا في شرح الخطة، وقد رأينا ان لا وجود لامور مهمة قد تشكل موضع خلاف. وسياسة سترفع الى اللجنة مع مهلة قصيرة لاقرارها. وان اقرار السياسة امر، واقرار المناقصات امر آخر."



وسئل عن مسألة الموازنة، فقال: "لقد طلب فخامة الرئيس الاسراع بالانتهاء من موضوع الموازنة."



وردا على سؤال حول استكمال التعيينات في الجلسات المقبلة، اجاب: "ان كل ما ينجز سوف يتم التقدم به الى مجلس الوزراء. وانا بشكل شخصي تحدثت الى فخامة الرئيس بموضوع تلفزيون لبنان وبضرورة تعيين مجلس ادارة له. وقد وعد فخامته بأن هذا الموضوع سيتم في وقت قريب."



وعمّا اذا كان سيتم اشتراط آلية للتعيينات كما فعل الوزير السابق للاعلام ملحم رياشي، اجاب: "ان الآلية مطروحة، فإمّا ان تُطبق على الجميع، او لا تطبق. وعندما سيطرح الامر في مجلس الوزراء سنرى اذا ما كان سيتم اعتمادها في كل التعيينات ام لا."



وردا على سؤال اوضح الوزير الجراح "ان لا تصويتا حصل حول اي موضوع في الجلسة. وفي ما يتعلق بمسألة البطاقة المطبوعة سلفا لم يكن لوزيرة الداخلية مشكلة عحول اي خيار، فاعتمد خيار البطاقة المطبوعة سلفا."

وكان سبق الجلسة خلوة بين الرئيس عون والرئيس الحريري تم في خلالها البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.