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الوزير عطالله ينفي خبر رعاية الرئيس عون للمصالحة بين جنبلط وإرسلان كما ورد ذكره... وهذه التفاصيل

21
MARCH
2019
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير شؤون المهجّرين غسان عطالله البيان التالي:

ورد في تقرير عُرض ضمن نشرة أخبار إحدى القنوات المحليّة وتمّ تناقله عبر بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، أنّ الوزير عطالله كشف للقناة أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيرعى لقاء مصالحة يجمع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان في قصر بعبداً غداً الجمعة.

أولاً: يهمّ الوزير عطالله نفي هذا الخبر كما ورد ذكره، والتأكيد أنّ ما قاله للمراسلة في القناة أتى في معرض ردّه على سؤال عن دعوة ارسلان الى المشاركة في قداس "التوبة والمغفرة" لا أكثر ولا أقلّ، وقد نُقل بطريقة مجتزأة وغير دقيقة، والحديث في هذه النقطة لم يكن مصوّراً أصلاً إنّما أتى في سياق دردشة بين الوزير والمراسلة.

ثانياً: يدعو وزير شؤون المهجرين كل وسائل الاعلام الى توخّي الدقّة في نقلها الأخبار أو التصاريح التي يدلي بها، وإن كان لديها أي سؤال أو استفسار حول موضوع محدّد، ثمّة مكتب اعلامي جاهز للردّ في أي وقت على أي طلب تحقّق من معلومة متعلّقة بالوزير أو بالوزارة.

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