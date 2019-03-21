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ممن تتألف اللجنة الوزارية لمتابعة خطة الكهرباء؟

21
MARCH
2019
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التأم مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية في القصر الجمهوري في بعبدا، عند الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.

وبدأ مجلس الوزراء، على الفور، بمناقشة خطة الكهرباء واستمع لوزيرة الطاقة ندى البستاني، التي أكدت "الانفتاح على كل الخيارات بشرط تأمين الكهرباء وفق العروض الأوفر والأسرع".

وشكل المجلس لجنة وزارية لمتابعة خطة الكهرباء برئاسة الحريري وعضوية:

- ندى بستاني.

- غسان حاصباني.

- كميل ابو سليمان.

- محمد فنيش.

- علي حسن خليل.

- اكرم شهيب.

- يوسف فينيانوس.

- عادل افيوني.

وأفادت مصادر وزارية أن هدف الخطة هو توفير الكهرباء بأرخص الأسعار كما وأن مصدر الكهرباء متروك لخيار الشركة التي ستفوز بالمناقصة.

كما أقر مجلس الوزراء بند التعيينات في المجلس العسكري على الشكل الآتي: العميد امين العرم رئيسا لأركان الجيش، العميد ميلاد اسحق مفتشا عاما، العميد الياس شامية عضوا متفرغا في المجلس العسكري والعميد محمود الأسمر لمركز الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع.

ووضع اللواء الركن جورج شريم بتصرف وزير الدفاع حتى انتهاء خدمته العسكرية.

وسبق الجلسة خلوة بين الرئيسين عون والحريري بحثت في المستجدات.

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