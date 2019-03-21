عملية نشل تطال زوجة احد النواب في ضبية !

A + A -

تعرّضت صباح اليوم إحدى السيدات لعملية نشل من داخل سيارتها في منطقة ضبية.

وبحسب التفاصيل التي حصل عليها موقع رادار سكوب، فإن زوجة احد النواب، وبعد صعودها بسيارتها التي كانت متوقفة على مقربة من احد المجمعات التجارية في منطقة ضبية - المتن، فوجئت بشاب يفتح باب السيارة وينشل حقيبتها ويفر على متن دراجة نارية الى جهة مجهولة.

واللافت ان السيارة عليها شارة مجلس النواب إلا انها لم تردع السارق من القيام بعمليته او استثناء الهدف.

وقد حضرت على الفور الاجهزة الأمنية والأدلة الجنائية فيما باشرت شعبة المعلومات سحب أشرطة كاميرات المراقبة الموضوعة في مكان ومحيط الموقع لتحديد هوية السارقين تمهيداً لتوقيفهم.

رادار سكوب