قرار قضائي في دعوى الوزير جبران باسيل على الاعلامي جو معلوف

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أصدرت محكمة المطبوعات في جبل لبنان برئاسة القاضي ايلي الحلو بتاريخ 21 آذار 2019 قرارها في دعوى القدح والذم والتشهير المقدمة أمامها من قبل الوزير جبران باسيل، والمتعلقة بإحدى حلقات برنامج "حكي جالس" الذي يقدمه الإعلامي جو معلوف.

القرار قضى بادانة المدعى عليهما جوزف معلوف ورامي زين الدين وتعويض المدعي عن الاضرار بمبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية ونشر خلاصة القرار في اول حلقة تبث بعد صدوره.

واشار القرار الى ان ما تضمنته الحلقة موضوع الدعوى يؤلف ذماً بالمدعي لنسبتها امورا تنال من شرفه وكرامته وتطعن في نزاهته عبر اتهامه بالفساد واستغلال موقعه وجمع ثروة كبيرة مزعومة.