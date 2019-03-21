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آلان عون إلى طلاب كلية الهندسة في الجامعة اليسوعية: لا يمكن تحقيق أحلامكم إذا لم تسعوا وتثابروا عليها

21
MARCH
2019
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شارك النائب آلان عون في حملة "Dare to Dream" التي تنظّمها مؤسسة IAAF لإختيار أفضل مشروع طالبي من خلال مسابقة الطلاب الجامعيين في لبنان. 

اللقاء الذي حضرته السيدة إنياس أبو عياش، رئيسة المؤسسة، نظّم في كلية الهندسة في الجامعة اليسوعية في مار روكز بمشاركة طلابية واسعة، الى جانب عميد الكلية المهندس فادي جعارة وأساتذة جامعيين. وتخللّ اللقاء كلمات للنوّاب آلان عون وبيار أبو عاصي والوزير السابق جان أوغاسابيان.
وبعض ما جاء في كلمة النائب عون:" أتوجّه اليكم اليوم فيما تعود بي الأيام الى مطلع شبابي حيث ظروف الحرب لم تترك لنا فرصة الأحلام الشخصية فإستبدلناها بحلم وطني حمل إسم "سيادة، حرّية وإستقلال" ولم يتحققّ هذا الحلم الا بعد أن ثابرنا وجهدنا وضحيّنا كجماعة للوصول إليه.


فقد يتسنّى للبعض أن يعيشوا حلماً من باب الصدفة، إنمّا أكثرية الناس لا يمكنهم تحقيق أحلامهم إلا من خلال السعي والمثابرة والعزم على تحقيقها وهذا مسار طويل يتخلّله مطبّات وعراقيل ومن يصبر عليها ويستمرّ، هو الذي يحققّ الحلم في نهاية المطاف".

وتابع عون:"إن الحلم من أي نوع كان، مهني أو سياسي أو شخصي هو جزأ من السعي الى الأفضل إنما حذاري أن يتحوّل الطموح الى غرور فيفقده جماله ويسيء اليه."


وختم عون:" أنا شخصياً أعيش الحلم من دون أن يسكنني هاجس ما سيكون دوري في المستقبل. فأؤمن بأن نجاحي في ما أقوم به في الحاضر والمثابرة عليه هو ما يدفعني الى الأمام لتحقيق حلمي في المستقبل".

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