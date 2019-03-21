living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اقتراحا قانون للنائب إدكار طرابلسي يتعلقان بالتوجيه المهني وبالتعلّم عن بعد

21
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قدّم النائب الدكتور إدكار طرابلسي اقتراحي قانون، "الاول يتعلق بالتوجيه المهني لتلامذة التعليم العام"، مشيرا في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، الى انه "آن الاوان لنحضّر تلاميذنا لسوق العمل وليس نحو البطالة، فنبدأ بالتوجيه المهني في المدارس من خلال تقديم مواد مهنية على اساسها يختار تلميذ المرحلة الاساسية ان يتجه الى التعليم المهني مخيّرا، وليس ان يتجه الى المهني فقط من يجبر على ذلك نتيجة رسوبه في امتحانات البريفيه".
وشدد طرابلسي على أن "هذا الامر يجب ان يبدأ بعمر مبكر (تسع سنوات)، ولذلك تقدمت باقتراح قانون اطلب فيه من وزارة التربية اضافة المواد المهنية على البرنامج ليختار منها التلميذ المواد التي تتلاءم مع توجهه"، موضحا ان "على لبنان ان يخرّج طلاباً لسوق العمل مؤهلين لمهن جديدة حديثة تواكب التطور الاقتصادي".

 

وأضاف طرابلسي ان "في الاقتراح الثاني تقدمت بمشروع قانون يتعلق بالتعليم الجامعي عن بُعد"، مشيراً الى ان "انكلترة ابتدأته منذ اكثر من 160 سنة وفرنسا تبنته منذ اكثر من 90 سنة، في حين ان لبنان ما زال خارج هذا المسار حتى اليوم، ولم يقونن بعد، لتصبح شهادات هؤلاء الطلاب قابلة للتصديق في وزارة التربية، مع العلم ان بعض الجامعات تستخدم جزئيا هذا التعليم، في حين ان فلسطين وسوريا ومصر والسعودية تبنت هذا النوع من التعليم".

 

وإعتبر طرابلسي أنه على الرغم من ان لبنان رائداً في التعليم، لكنه لم يدخل بعد هذا النوع من التعليم، الى مناهجه الجامعية"، داعيا "لجنة التربية النيابية والبرلمان إلى تبني هذا الاقتراح ليصبح قانوناً، ما سيؤدي الى المساواة في التعليم، فيصبح بمقدور جميع الطلاب، التعلم مهما كانت اوضاعهم الاجتماعية"، خاتما بالتأكيد ان "هذا الاقتراح مدعوم من تكتل لبنان القوي".

 

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout