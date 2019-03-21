اقتراحا قانون للنائب إدكار طرابلسي يتعلقان بالتوجيه المهني وبالتعلّم عن بعد

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قدّم النائب الدكتور إدكار طرابلسي اقتراحي قانون، "الاول يتعلق بالتوجيه المهني لتلامذة التعليم العام"، مشيرا في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، الى انه "آن الاوان لنحضّر تلاميذنا لسوق العمل وليس نحو البطالة، فنبدأ بالتوجيه المهني في المدارس من خلال تقديم مواد مهنية على اساسها يختار تلميذ المرحلة الاساسية ان يتجه الى التعليم المهني مخيّرا، وليس ان يتجه الى المهني فقط من يجبر على ذلك نتيجة رسوبه في امتحانات البريفيه".

وشدد طرابلسي على أن "هذا الامر يجب ان يبدأ بعمر مبكر (تسع سنوات)، ولذلك تقدمت باقتراح قانون اطلب فيه من وزارة التربية اضافة المواد المهنية على البرنامج ليختار منها التلميذ المواد التي تتلاءم مع توجهه"، موضحا ان "على لبنان ان يخرّج طلاباً لسوق العمل مؤهلين لمهن جديدة حديثة تواكب التطور الاقتصادي".

وأضاف طرابلسي ان "في الاقتراح الثاني تقدمت بمشروع قانون يتعلق بالتعليم الجامعي عن بُعد"، مشيراً الى ان "انكلترة ابتدأته منذ اكثر من 160 سنة وفرنسا تبنته منذ اكثر من 90 سنة، في حين ان لبنان ما زال خارج هذا المسار حتى اليوم، ولم يقونن بعد، لتصبح شهادات هؤلاء الطلاب قابلة للتصديق في وزارة التربية، مع العلم ان بعض الجامعات تستخدم جزئيا هذا التعليم، في حين ان فلسطين وسوريا ومصر والسعودية تبنت هذا النوع من التعليم".

وإعتبر طرابلسي أنه على الرغم من ان لبنان رائداً في التعليم، لكنه لم يدخل بعد هذا النوع من التعليم، الى مناهجه الجامعية"، داعيا "لجنة التربية النيابية والبرلمان إلى تبني هذا الاقتراح ليصبح قانوناً، ما سيؤدي الى المساواة في التعليم، فيصبح بمقدور جميع الطلاب، التعلم مهما كانت اوضاعهم الاجتماعية"، خاتما بالتأكيد ان "هذا الاقتراح مدعوم من تكتل لبنان القوي".