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الرئيس عون امام وفد اندية الليونز: ان العطاء من الذات للاخر من اشرف الاعمال التي يقوم بها الانسان

21
MARCH
2019
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم، وفدا من اندية الليونز ضم الرئيسة الدولية للاندية في العالم السيدة غودرون يغفا دوتيرGudrun Yugvadottir وحاكم المنطقة 351 في اندية الليونز المهندس ايلي زينون وعددا من المسؤولين الحاليين والسابقين لــ " الليونز" في العالم، والمشاركين في مؤتمر البحر الابيض المتوسط لاندية " الليونز" الذي سوف يفتتحه رئيس الجمهورية غدا الجمعة في فندق هيلتون حبتور في سن الفيل.
 
وفي مستهل اللقاء، القت الرئيسة الدولية كلمة شكرت فيها الرئيس عون على استقبال الوفد، منوهة بالنشاطات التي تقوم بها اندية المنطقة 351 ولافتة الى اهمية  انعقاد المؤتمر في بيروت. وقالت:" ان اندية الليونز في لبنان تشكل مجموعة مهمة في الاسرة الليونزية والتعاون القائم بينهم وبين اندية العالم يزداد يوما بعد يوم والخدمات التي تقدمها هذه الاندية هي موضع تقدير واهتمام، لاسيما وان اندية لبنان هي اول اندية انضمت الى المنظمة من دول الشرق الاوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا".
 
والقى الحاكم زينون كلمة شكر فيها الرئيس عون على رعايته المؤتمر السنوي الذي سوف يركز اعماله على قضايا تندرج في خدمة البيئة والانسان والمجتمع . واشار الى انه تم امس افتتاح بنك للدم في قرنايل، وقسم للعيون في مستشفى تلشيحا بتمويل من المنظمة الدولية لــ " الليونيز".
ورحب الرئيس عون بالوفد منوها بالدور الذي تلعبه اندية الليونز في العالم عموما وفي لبنان خصوصا، معتبرا ان العطاء من الذات للاخر من اشرف الاعمال التي يقوم بها الانسان.
 
الوزيران شهيب وابو فاعور
واستقبل الرئيس عون وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب ووزير الصناعة وائل ابو فاعور اللذين نقلا اليه رسالة من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط  تناولت التطورات السياسية الراهنة.
 
تغريدة الرئيس عون بمناسبة عيد الام
ولمناسبة عيد الام، غرد الرئيس عون على "تويتر" فقال: "في يوم الحب المجاني والعطاء اللامحدود يتوجه تفكيري اليك يا امي حيث انت، لاشكرك على كل ما هو جميل في نفسي لانني منك اخذته وكان زادي في الحياة. كل عام والام بخير، لانها هي كل الخير".
 
 
 
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