عناوين الصحف ليوم الخميس 21 آذار 2019

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الأخبار

بومبيو في بيروت: جدول أعمال الفتنة الاميركية الجديدة

مواجهة واضحة مع عون وحزب الله

الخلاف حول النازحين: انقسام لا تمايز

البناء

بومبيو يريد حلّ مشاكل أميركا في المنطقة على حساب لبنان ولا يعرض شيئاً

تفاهم رئاسي لضمان جلسة حكومية هادئة... وجنبلاط وإرسلان الجمعة في بعبدا

اللواء

تعويم خطّة الكهرباء: تمديد التواريخ ومعالجة الهدر بمضاعفة التعرفة!

زيارة وزير خارجية أميركا لبيروت تساهم في تبريد المناخات السياسية

الجمهورية

عون لبيدرسون لم نعد قادرين على التحمل

ما بعد الإشتباك: إختبارات صعبة.. "سيدر" ينتظر .. وتباينات حول الكهرباء

L'Orient-Le Jour

Une séance calme en perspective... sauf débat « électrique »

The Daily Star

Calm govt session expected after ruckuss