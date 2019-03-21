أسرار الصحف ليوم الخميس 21 آذار 2019

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البناء

قارنت مصادر إعلامية وحقوقية بين الخطاب الإنساني المعبّر عن روح تضامن مترفعة عن الغرائز الذي حكم مواقف وسلوك رئيسة وزراء نيوزيلندا في مواكبتها للعمل الإرهابي الذي استهدف المصلين وبين الخطاب الشعبوي الذي تبناه الرئيس التركي محاولاً توظيف مشاعر الغضب التي رافقت العملية الإرهابية لحساب حاجات معركته الإنتخابية! وقالت المصادر المعنية بمعايير منع التحريض على العنف إنّ الخطابين يمثلان النقيضين في كيفية مواجهة الإرهاب وكيفية توظيفه…

الجمهورية

قال أحد الوزاء إنه لو كان البعض يعلم حجم الأعباء التي يُرتّبها النزوح السوري على وزارته لكان هذا البعض قد تفهّم أهمية مؤتمر بروكسل بدلاً من معارضته.

عُقد إجتماع لم يُكشف عنه بين مرجع بارز ومرشح مفترض للإنتخابات النيابية الفرعية في طرابلس.

لاحظت أوساط سياسية أن تعليمات أعطيت لوزراء أحد الأحزاب بعدم مسايرة حتى الحلفاء داخل الحكومة خصوصًا في ملف أخذ وقتًا طويلاً من الجدال في الحكومة السابقة.

اللواء

همس

اعتبرت مصادر دبلوماسية ان نتائج محادثات وزير دولة كبرى في بيروت انتهت قبل أن تبدأ!

غمز

تحاول بقايا عناصر يسارية متفلتة احتضان نائب لبناني صاعد في حقل المعارضة ضد الطبقة السياسية..

لغز

لم تضعف قوة اللاثقة الاقتصادية بخطوات انعاشية في الأسابيع القليلة المقبلة.