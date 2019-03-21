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قال سفير دولة كبرى في لبنان لـ»البناء» إن «روسيا مستعدّة لتزويد لبنان بما يطلبه من أسلحة لحماية حدوده البحرية والجوية والبرية، والأمر متوقف على القرار اللبناني في هذا الاتجاه»، مشيراً الى أن «الولايات المتحدة ستحاول الحؤول دون ذلك عبر الضغط على الحكومة اللبنانية وهي تخشى أن يصل هذا السلاح الى منظمات غير حكومية ويستعمل في الداخل اللبناني ما يشكل خطراً على الأمن الإسرائيلي»، ولفت السفير الى أن «المقاومة في لبنان باتت أمراً واقعاً واستطاعت تحقيق توازن ردع مع إسرائيل»، ولفت الى أن «المشكلة في الشرق الأوسط تكمن في أن الولايات المتحدة تفضل مصلحة إسرائيل على الدول الأخرى كلها».