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برز أمس، تصعيد اسرائيلي وغربي لافت ضد حزب الله لمواكبة زيارة بومبيو الى المنطقة، وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية «مكان» أن عدداً من سيناتورات الحزبين الأميركيين، الجمهوري والديمقراطي، في الكونغرس يقومون بإعداد حزمة عقوبات جديدة على «حزب الله».

كما واصل الجيش الإسرائيلي خروقه جنوباً، حيث عمد الى تركيب بوابات حديديّة على شكل منافذ في الجدار الإسمنتي الذي أقامه مؤخراً عند الحدود، ما دفع الجيش اللبناني الى الاحتجاج لدى قوات اليونيفيل وعمل على تركيز نقاط مراقبة مقابل هذه البوابات في وقت باشرت فيه قوات اليونيفيل اتصالاتها لحلّ هذه المشكلة منعاً لتفاقمها.

وربطت مصادر سياسية هذا التصعيد الإعلامي والسياسي والعسكري بزيارة وزير الخارجية الأميركي، الذي سيُثير، بحسب معلومات «البناء» ملف الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، وسيحاول الضغط على لبنان للتنازل عن حقه في المنطقة الاقتصادية في المياه الإقليمية، كما الضغط على الدولة اللبنانية لتجميد اندفاعتها باتجاه إعادة النازحين والتواصل مع الحكومة السورية ومحاولة عرقلة المبادرة الروسية.