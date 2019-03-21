مصادر القوات: سنطلب إرجاء البحث في خطة الكهرباء

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تؤكد مصادر القوات اللبنانية لـ»البناء» أنها لم تغيّر موقفها من أزمة النازحين، كما أنها ستعبر عن هذا الموقف في مجلس الوزراء عند طرح الملف على النقاش، كما أعلنت القوات أنها ستطلب في جلسة اليوم إرجاء البحث في خطة الكهرباء لكونها وصلت في وقت متأخر قبل الجلسة، فيما تستوجب بحثاً معمقاً منعاً لحرقها وتمريرها على غفلة»، وأشارت الى «جملة ثوابت يجب أن تتوافر في خطة الكهرباء»،

فيما أشارت مصادر حزب الله لـ»البناء» إلى أن لا موقف مبدئياً للحزب بموضوع خطة الكهرباء، بل ينتظر ما سيطرح في الجلسة ويناقش التفاصيل ويبني على الشيء مقتضاه، وكما الحال بشأن التعيينات في المجلس العسكري»، حيث تشير مصادره الى «ضرورة احترام الآليات التي أقرّت في السابق وجرى على أساسها بعض التعيينات، والآن لا نرى وجود أي مبرّر لعدم الالتزام بها، وسنبقى نطالب باحترامها».