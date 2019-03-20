باسيل استقبل وفدين من مجلس رجال الأعمال اللبناني الروسي ومجموعة العمل من أجل لبنان

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وفدا من مجلس رجال الأعمال اللبناني - الروسي برئاسة رئيس جمعية الصداقة اللبنانية - الروسية جاك صراف عن الجانب اللبناني وألكسندر غوغوليف عن الجانب الروسي، وضم الوفد: عضو مجلس الدوما سيرغي غافيرولوف، رئيس الجمعية الدولية لرجال الأعمال مارات غاباييف والأمين العام مايكل غوبونالوف، بحضور السفير الروسي ألكسندر زاسبكين، النائب نيكولا صحناوي ومستشار الوزير باسيل للشؤون الروسية النائب السابق أمل ابو زيد.

غوغوليف

بعد اللقاء، قال غوغوليف: "وقعنا اليوم البروتوكول المشترك لتطوير العلاقات الثنائية، ونحن في بيروت أيضا لتنظيم مهرجان السينما الروسية".

صراف

بدوره، قال صراف: "يزور لبنان حوالى 45 رجل أعمال روسيا ضمن اللقاء السنوي للمجلس. وتتزامن الزيارة بالاحتفال بمرور 75 سنة على تأسيس السفارة الروسية في لبنان والذكرى ال75 لتأسيس جمعية الصداقة اللبنانية - الروسية، إلى جانب تنظيم الأسبوع السينمائي الروسي في لبنان. وتسبق زيارة الوفد الروسي زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لروسيا في 25 الحالي، على أن نقوم كرجال أعمال لبنانيين بزيارة لروسيا في 8 نيسان المقبل".

أضاف: "المهم في هذا الموضوع أن الدولة اللبنانية أدخلت الشركات الروسية في العقود النفطية، ونحن كرجال أعمال نطالب بأن نتميز عن طريق خرق الصناعة اللبنانية للأسواق الروسية، وهذا مطلب نقلناه إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".

وتابع: "لقد وضعنا الوزير باسيل بالنتائج التفصيلية لزيارة الوفد الروسي وزودنا بتوجيهاته لتحقيق نتائج أفضل".

وفد مجموعة العمل من اجل لبنان

كذلك، التقى الوزير باسيل وفد مجموعة العمل من أجل لبنان برئاسة السفير الاميركي السابق اللبناني الاصل ادوار غبريال، وتم عرض سبل التعاون لاستمرار دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الشرعية اللبنانية.