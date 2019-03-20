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هل يعيِّدُ مجلس الوزراء أمهات لبنان في جلسته غداً؟

20
MARCH
2019
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غداً، عيد الأم وأول الربيع... فهل يعيِّدُ مجلس الوزراء أمهات لبنان في جلسته غداً، بمؤشر واضح إلى انطلاق العمل الحكومي المنتج، الذي يعيد إنتاج الأمل بوطن لا يهاجر أبناؤهن منه، ولا يُستشهد أبناؤه في سبيله سدىً؟ 

لعلَّ في الصورة بعضاً من المبالغة. لكن وصف الأزمات الحادة الموروثة لا مبالغة فيه، ولاسيما تحت العناوين الثلاثة المطروحة على كأولويات: النزوح والفساد والاقتصاد.

في ملف النزوح، أنجز الكثير، لكن يبقى الأكثر، والأهم البناء على الموقف الوطني الجامع المطالب بالعودة، للاتفاق على التفاصيل.

على جبهة الفساد، المواجة مفتوحة، ومن آخر الأمثلة اليوم، المداهمة التي نفذها أمن الدولة في الدكوانة، لأحد أكبر مكاتب السمسرة، والتحقيق قد يتوسع بحسب المعلومات، لينضم إلى عشرات المسارات السالكة تحقيقاً وملاحقة ومحاسبة، تحت سقف القانون. ومن الأمثلة أيضاً، ما أعلنه رئيس لجنة المال والموازنة على خط نفقات سفر الوزراء، والذي تتابعونه في سياق النشرة، التي تتحدث في مستهللها للـ OTV المستشارة الأولى لرئيس الجمهورية ميراي عون هاشم بعد حرب الاتهامات الاخيرة.

اما في الشأن الاقتصادي، فلا يزال وقع كلام رئيس الجمهورية خلال اطلاق الحملة الوطنية لاستنهاض الاقتصاد حاضراً بقوة... فماذا عن المقاومة الاقتصادية التي دعا المواطنين إليها؟

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