قائد الجيش ترأس اجتماع لجنة الإشراف على المساعدات الأميركية والبريطانية لحماية الحدود

A + A -

ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة، اجتماع "لجنة الإشراف العليا" على برنامج المساعدات الأميركية والبريطانية لحماية الحدود البرية، في حضور السفيرة الأميركية اليزابيث ريتشارد والسفير البريطاني كريس رامبلنغ يرافقهما الملحقان العسكريان، إلى جانب أعضاء فريق العمل المشترك.

وجرى تقييم الخطوات التي تحققت في هذا المجال، وتلك اللاحقة لاستكمال تنفيذ البرنامج في ضوء احتياجات الجيش.

وشكر قائد الجيش للسلطات الأميركية والبريطانية "مواصلة تنفيذ برنامج المساعدات الخاصة بتجهيز أفواج الحدود البرية"، مثمنا "حرصها الدائم على دعم الجيش في مختلف المجالات".

ونوه كل من السفيرين ب"كفاية الجيش اللبناني وإنجازاته المميزة في ضبط الحدود اللبنانية"، وأعربا عن "مواصلة بلديهما تقديم الدعم اللازم للجيش لتنفيذ مهماته، دفاعا عن لبنان وحفاظا على أمنه استقراره وسلامة أراضيه".