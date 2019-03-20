قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد أنطونيوس صوان

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نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد أنطونيوس صوان، الذي توفي بتاريخ 19/3/2019، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

"- من مواليد: 05/02/1938- طرابلس.

- تطوع في الجيش بتاريخ 01/01/1959، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/7/1988.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله /3/ أولاد.

ينقل الجثمان بتاريخ 21/3/2019 الساعة 9.45 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة سيدة لورد - فرن الشباك، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 12.00، ويوارى الثرى في مدافن العائلة- أبي سمراء - طرابلس.

تُقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00، وبتاريخي 22 و23/3/2019 ابتداءاً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00، في صالون كنيسة سيدة لورد- فرن الشباك".