اللبنانية الاولى تجول لمناسبة عيد الام على دور لرعاية المسنين في صيدا وصور: انخراط الشباب في خدمة المسنين يحافظ على فرحة العيد

A + A -

جريا على عادتها في عيد الام من كل عام، اولت اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون منطقتي صيدا صور اهتمامها هذا العام حيث جالت قبل ظهر اليوم على دور للمسنين فيهما، مؤكدة على اهمية ما تقوم به من جهود جبارة في خدمة الانسانية عامة، والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة على وجه الخصوص، لافتة الى اهمية انخراط الشباب في العمل التطوعي في خدمة المسنين للمحافظة على فرحة هذا العيد على مدار السنة.

وقد عبر عدد من المسنين ومسؤولو الدور في خلال الجولة عن عميق فرحتهم بزيارة اللبنانية الاولى التي لطالما انتظروها طويلا الى المراكز التي تعمل للمحافظة على حقوق المسنين وكرامتهم، محملينها رسالة محبة وتقدير كبيرين لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

دار الامان لرعاية المسنين في صور

وكانت السيدة عون بدأت جولتها بزيارة "دار الامان لمساعدة المسنين" في العباسية-صور التابع لجمعية المبرات الخيرية الذي وصلته عند الساعة العاشرة والنصف قبل الظهر حيث كان في استقبالها متروبوليت صور وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميخائيل ابرص، الشيخ ربيع قبيسي ممثلا مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله، الشيخ عصام كساب ممثلا مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار حبال، الشيخ فؤاد خريس ممثلا السيد علي فضل الله، المدير العام للدائرة الصحية في جمعية المبرات الخيرية اسعد حيدر، نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن حمود، رئيس بلدية العباسية علي عز الدين، وعدد من رؤساء بلديات المنطقة، رئيس رابطة مخاتير قضاء صور رضا عون، وعدد من فعاليات المنطقة ومخاتيرها وشخصيات اجتماعية ونقابية وحشد من الحضور.

وبعدما قدم عدد من فتيات المبرات الزهور للبنانية الاولى حاملين العلم اللبناني، انتقلت السيدة عون والحضور الى داخل القاعة التي تجمع فيها المسنون حيث القى المدير العام للدائرة الصحية في جمعية المبرات كلمة ترحيبية، لافتا الى ما تقوم به الجمعية التي عملت بداية على رعاية الايتام وبلغ عدد خريجيها منهم حتى هذا العام 4200 شخصا، وذلك في مجالات التربية والتعليم والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية المسنين، وفي سبيل خير الانسان من دون النظر الى انتمائه الطائفي او المناطقي او السياسي.



واذ اشار الى ان السيدة عون كما رئيس الجمهورية يؤكدان على الاهتمام بالانسان وحفظ كرامته، فانه قدر لها عاليا لفتتها الانسانية في مناسبة عيد الام تجاه المؤسسات الاجتماعية، شاكرا لها وللرئيس عون الاهتمام بالمبرات ومؤسساتها.

وبعد انشاد "كورال" جمعية المبرات اغنية "ست الحبايب" وقطع قالب حلوى بالمناسبة، جالت السيدة عون يرافقها السيد حيدر ومسؤولو الدار على اقسامها، وعلى غرف عدد من المسنين غير القادرين على مغادرة اسرتهم، لتلتقط في ختام الجولة الصور التذكارية للسيدة عون والحضور ونزلاء الدار.

مأوى المطرانية الكاثوليكية (مار الياس)-عبرا

ثم انتقلت اللبنانية الاولى الى مأوى المطرانية الكاثوليكية (مأوى مار الياس) في عبرا الذي وصلته عند الثانية عشرة ظهرا، وكان في استقبالها المطران ايلي بشارة الحداد، النائب ميشال موسى وقرينته، رئيس بلدية عبرا الدكتور ايلي مسعد وعدد من اعضاء المجلس البلدي، رئيس بلدية مجدليون بيار صليبا، الارشمندريت سمير نهرا، الاب مارون صيقلي، مديرة المأوى لوريس مشنتف، وعدد من الفعاليات الاجتماعية في المنطقة.

وبعد توجهها والحضور الى الكنيسة للصلاة مع المسنين، جالت السيدة عون في ارجاء المأوى قبل ان تنتقل الى صالون الطابق الارضي حيث استقبلها المسنون، ليتم بعد ذلك قطع قالب من الحلوى والتقاط الصورة التذكارية قبل ان تغادر السيدة عون الى جمعية جامع البحر .

جمعية جامع البحر - دار الامان صيدا

وعند الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة والاربعين، وصلت السيدة عون الى دار الامان التابع لجمعية جامع البحر حيث كان في استقبالها عند مدخلها الخارجي النائبة بهية الحريري، والنائب ميشال موسىى ورئيس هيئتها الادارية المهندس محمد طه القطب. اما في الداخل، فاستقبلها مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان، النائب علي عسيران، قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد غسان شمس الدين، رئيسا بلديتي بقسطا وعبرا ابراهيم مزهر وادغار مشنتف واعضاء الهيئة العامة للجمعية ولجنة الصديقات التابعة لها، وممثلون عن الصليب الاحمر اللبناني وعن مؤسسات صحية واجتماعية وعدد من فعاليات المنطقة.

ثم انتقلت السيدة عون والحضور الى القاعة التي استقبلها فيها المسنون حيث القى الاستاذ القطب كلمة ترحيبية بالسيدة عون شاكرا لها زيارتها الجمعية التي تعنى برعاية المسنين وذوى الاعاقات الجسدية المختلفة، مشددا على ضرورة تخصيص المداخيل العادلة لها كي تتمكن من القيام بواجبها على اكمل وجه. وحمل القطب السيدة عون رسالة محبة واحترام الى رئيس الجمهورية، متمنيا لها ولجميع امهات لبنان طول العمر.

ثم قطعت السيدة عون قالبا من الحلوى قبل قيامها والنائبة الحريري بجولة في ارجاء الدار لتطلع على اوضاع نزلائها، ومن بينهم احدى الشابات البالغة من العمر 20 عاما التي تعاني من غيبوبة بعد تعرضها لحادث سير مروع، حيث اعادت السيدة عون التشديد على ضرورة تعميم ثقافة السلامة المرورية ومسؤولية المجتمع في ذلك، منوهة بتوسيع رقعة اهتمام الدار وغيرها من المؤسسات ليشمل ذوي الاحتياجات الخاصة وحاجات المجتمعات المحلية.

وقبل التقاط الصور التذكارية، دونت السيدة عون في السجل الذهبي للدار العبارات التالية:

"كل التقدير لجهودكم الجبارة وهممكم في خدمة الانسان وجعل اهلنا اكثر كرامة ودفئا ليهطل الهنا بنعمه عليكم وعلى كامل فريق العمل".