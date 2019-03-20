قراءة في زيارة الرئيس عون إلى روسيا بأبعادها ومعانيها، وبمحاولة أميركا تطويقها وتجويفها (جورج عبيد)

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يوم الاثنين القادم، تطأ قدما فخامة رئيس الجمهوريّة اللبنانية العماد ميشال عون أرض روسيا للقاء رئيسها فلاديمير بوتين. يحلّ على أرضها بصفته رئيسًا للبنان وزعيمًا للمسيحيين المشارقة العرب ليقرأ أحوالهم وأحوال لبنان بقضاياه المتعددة على مسامع "القيصر" بوتين، واللقاء هو الأوّل بينهما على المستوى الشخصيّ، وعلى المستوى الفكريّ الرؤيويّ، فالإعجاب بينهما عميق وقويّ، والرئيس عون كان أوّل من رأى سنة 2013 في حديث أجراه معه الزميل غسان بن جدّو بأن روسيا ستدخل سوريا وتقلب موازين القوى بل موازين التاريخ، لكون سوريا حديقتها الخلفية، وهي قلب المشرق.

يتجه الرئيس عون إلى روسيا المستعادة من أتون الشيوعيّة بثالوثها العظيم، روسيا الرئيس والجيش والكنيسة. ولمن ذاق فكر الرئيس وعقله، فلا بدّ وأن يدرك بأنّ مقاربته لروسيا غوص في أعماقها الكيانية المتلاقية من جديد بمشرق اقتحمته بقوّة "الحرب المقدسّة والأخلاقيّة" على الإرهاب، ولو انتصر الإرهاب التكفيريّ-الإحيائيّ، وتمزّق المشرق بأنيابه، لكاد الإرهاب عينه، بحلوله في الجمهوريات السوفياتيّة السابقة الانفصالية واستهلاكه لها، أن يمزّق روسيا نفسها بهذه الأنياب المفترسة. المخطّط الخطير الذي رسم لسوريا كاد أن يتخطّاها بالقوى الممسكة بالحركات التكفيريّة المحورة للإسلام عن تراثه ومعناه الأصليين والمتوشّح باللون الليبراليّ المنفتح على كلّ آخر لو تمكّن من إسقاط "النظام في سوريا"، والكلمة الأصحّ "الدولة السوريّة"، لإسقاط العراق ولبنان والأردن، والالتفاف على روسيا من البوابة التركيّة. الرئيس ميشال عون وفي مرحلة ما قبل الرئاسة وضع إمكانياته الرؤيويّة والفكريّة لتضييق المساحة الإرهابيّة في المنطقة، فكان على تنسيق مع الرئيس بشار الأسد كصديق له، وسوّغ كزعيم للوجدان المسيحيّ بأكثريته المطلقة دخول حزب الله إلى سوريا من بوابة القصير وتواصل مع موسكو عبر مجموعات سياسيّة ودبلوماسية كانت تزوره وتلتقي معه فيتولّد التلاقح الفكريّ والتناضح السياسيّ على أرقى مظاهره في التصويب والتبويب.

بهذه الصورة يتجّه رئيس الجمهورية إلى روسيا كشريك جوهريّ وتاريخيّ لها في الحرب على الإرهاب، وكحليف يملك في عقله أسس التحالف السليم المبنيّ على الثقة المتجليّة من التاريخ بمجموعة قيم مشتركة تجمع لبنان وروسيا، فالروس ما قبل الثورة الشيوعيّة بنوا في لبنان تاريخًا علميًّا وتربويًّا وسياسيًّا عبر المدارس المسكوبيّة المنتشرة ما بين لبنان وسوريا وفلسطين آنذاك، وروسيا في الوقت عينه تمسحنت عن طريق الآباء الذين منذ أكثر من ألف سنة انطلقوا من بلاد الشام إليها عن طريق كييف ليضعوها بين يديّ المسيح وها هي قد عادت إلى يديه الطاهرتين وتبيت في قلبه.

أهميّة روسيا في مرحلة الحرب على الإرهاب وبانتصارها عليه إلى جانب حلفائها وبالتحديد الرئيس بشار الأسد، وبوجود قاعدتين عسكريتين لها في طرطوس وحميميم، باتت شريكة في تكوين المشرق الجديد وبثّه بل خلقه. فلو عدنا لبرهة إلى التاريخ، لاكتشفنا أنّ الصراع ما بين الأميركيين والاتحاد السوفياتيّ في المرحلة الفاصلة ما بين الحرب العالميّة الثانية وسقوط الشيوعيّة عن طريق البريسترويكا، كان المشرق مداه، ولبنان فيه الساحة الأكثر الالتهابًا، من دون التنكّر والنسيان بأنّ تغيير الأنظمة وبثّ المنظومات الدينيّة المتشدّدة كان عملاً أميركيًّا بامتياز بهدف منع التمدّد السوفياتيّ إلى الوسط المشرقيّ كما امتدّ غلى أوروبا الشرقيّة في السابق، وكانت الكنائس ولا سيّما الأرثوذكسيّة الساحة الممتصّة لهذا التشادّ. وعلى الرغم من وجود أحزاب يساريّة وتقدمّية لم يستطع الاتحاد السوفياتيّ من الانوجاد فالتمدّد الأميركيّ كان الأقوى بكلّ الأدوات والأذرع. ما حدث أن روسيا المسيحيّة بجوهرها وشكلها قادت انقلابًا جذريًّا وجوهريًّا على التاريخ القديم في سوريا لم يكن منظورًا على المستوى العلنيّ وملحوظًا بصورة جليّة عند الدوائر الكبرى بحجمه ونتائجه ومعانيه، إلاّ عند قلّة قرأت في الجيو-استراتيجيا عميقًا وأسقطت القراءة على مسار الحرب بتداعياتها، لترى بأن وجود روسيا في سوريا هو المخرج والنهاية والبداية وتجسيد لحلم تاريخيّ لا يزال يسكنها وكانت تهجس به،وهو أن يكون المتوسط حدودها، وكان ميشال عون أحد الذين رأوا وعاينوا وشهدوا،وهو متجه إلى موسكو ليخاطبها من مكنوناته الصادقة البعيدة عن الزيف، وهي مكنونات سياديّة تختصّ بلبنان وجوهره وحضوره وتفاعله مع القضايا المحيطة بها لا سيّما قضية النازحين وما إليها، وجزء عزيز من هذه المكنونات مسيحيّة-مشرقيّة تعنى بشؤون الوجود المسيحيّ في سوريا والعراق وفلسطين ولبنان، ورئيس لبنان المسيحيّ وليس المارونيّ فقط هو الوحيد الذي يملك القدرة الفائقة على تفسير تلك الهواجس للرئيس بوتين ووضع النقاط على الحروف نظرًا لعلاقات روسيا بإسرائيل وصفقة القرن بطبيعتها مقلقة ومزعجة لكلّ المحيط ولمكوناته على السواء.

بهذا المعنى نحن أمام زيارة استثنائيّة وتاريخيّة. وبسبب من استثنائيّتها سيحلّ وزير الخارجية الأميركيّ مايك بومبيو على لبنان حاملاً معه رزمة من المطالب منها ما هو تشجيعيّ ومنها ما هو ترهيبيّ. من الواضح أن الأميركيين يلجأون إلى الضغط المكثّف بصورة مباشرة أو عن طريق المجتمع الدوليّ بهدف تطويق حزب الله ودمج النازحين بالمجتمع اللبنانيّ ودغدغة الحواس اللبنانيّة بمجموعة مساعدات كثمن واضح، كما يلجأ الأميركيون إلى الضغط أيضًا عن طريق استهلاك استخراج الغاز ومحاولة منع لبنان من هذه العمليّة لصالح إسرائيل. تشير المعلومات هنا، بأنّ كلّ هذه النقاط تكشف جليًّا بأنّ مرحلة الاستقرار اللبنانيّ قد باتت تحت خطر التحوّل إلى الانفجار باستهلاك المطالب الاجتماعيّة والمعيشية وصولاً إلى قضيّة النازحين وسلاح حزب الله... فأميركا لا تواجه بصورة مباشرة بل تواجه عن طريق تحريك قوى تابعة لها طالما أن التسوية لم تنضج بعد بشقيها السوريّ والعربيّ-الإسرائيليّ وطالما أنّ إسرائيل لا تزال تتعاطى مع العناوين بخلفيّة دينيّة-قوميّة، وهي تعمل على نسف مبادرات السلام العربيّ-الإسرائيليّ بالهيمنة التي تبديها المنظمة الصهيونيّة على القرارات في الإدارة الأميركيّة، ومن أمرائها جون بولتون وديفيد ساترفيلد وجيفري فيلتمان وآخرين.

وعلى الرغم من ذلك فالخطاب اللبنانيّ متوازن، وهو ينطلق من أهمية أن يبقى لبنان بفلسفته المتنوعة والسياديّة-الميثاقيذة جسرًا للشرق والغرب. والسياسة اللبنانية لم تظهر عداءً في أي يوم من الأيام للأميركيين على الرغم من معرفة اللبنانيين بأنّ التعاطي الأميركيّ مع القضايا اللبنانية استهلاكيّ بالمطلق. فالأميركيون تاجروا في الحرب اللبنانية، وكانوا جزءًا في الحرب على لبنان كما أمسوا فيما بعد جزءًا من الحرب على سوريا. الأميركيون توافقوا مع السوريين غير مرّة على حساب لبنان، وتخاصموا ثمّ احتربوا معهم على حساب لبنان. الأميركيون أيضًا توافقوا مع السوريين والسعوديين على لبنان فكان الطائف المولود من رحم التوافق، وهم متحالفون مع السعوديين والإسرائيليين بوجه روسيا وسوريا وإيران والعراق، وهم راضون عن تهجير الفلسطينيين من فلسطين المحتلّة وتهويد إسرائيلّ وعامدون على فرض التوطين وعدم عودة النازحين، ويرون في لبنان المنطلق كما في شمال سوريا والعراق ساحة للضغط في سبيل إرساء شراكة في التسوية بينهم وبين روسيا في سوريا لا يكون الرئيس بشار الأسد حجر زاويتها بالمطلق، كما يستهلكون أوكرانيا ورقة للضعط. بومبيو في زيارته يحمل هذه الأهداف برؤيويتها ومعانيها.

وغالبًا وكما يظهر العارفون فهي لن تنجح بضخّ مفاهيم يعرف صاحبها أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيواجهها بحزم سياديّ. ففي ذهن عون، لبنان لم يعد ساحة بل هو وطن وكيان. ومسألة النازحين ليست للاستهلاك ولن يقبل بأن تكون ورقة ضغط من لبنان إلى سوريا، ولن يسمح بالدمج ما بين النازحين السوريين واللاجئين الفلسطين بغية التوطين لأن لبنان بمفهوم الرئيس ليس وطن نزوح ولجوء، فتداعيات تلك المألفة ومنذ أن تكوّنت دولة لبنان الكبير قد بطلت، وسيادة لبنان بحدوده فوق كل اعتبار. كما أن رئيس الجمهورية يأبى بدوره اللعب على الوتر المذهبيّ بغية تفجير لبنان من الداخل مذهبيًّا من خلال فرض العقوبات على حزب الله، فهو حزب لبنانيّ وشريك في الحكومة اللبنانيّة، والمسّ به مسّ بلبنان كلّه. موقف لبنان هو هذا وقد تبلّغه قبلاً ريك تيلرسون سلف بومبيو من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، وسيستمع مايك بومبيو إلى الموقف عينه حين يتلقي الرئيس.

سيتجه الرئيس إلى موسكو في اللحظة التاريخيّة الحاسمة ليعرض لرئيسها القضية اللبنانية، وعلى رأسها قضية النازحين وقضية العلاقات اللبنانية-السوريّة. من الطبيعيّ أن لا يتأثر بما سيعرضه بومبيو، وإن حاول الأخير الالتفاف عليها. خصوصية التلاقي اللبنانيّ-الروسيّ طالعة من خواص وجوهر جامعيين، إذ إنّ المشرقيّة كفكر وحضور ستكون روسيا أرضها الخصيبة. ومع زيارة الرئيس إلى موسكو وهي استراتيجية وتاريخية بامتياز سنكون أمام تاريخ جديد يتجدول ويتكوّن شيئًا فشيئًا ضمن مسيرة سياسية واقتصادية وثقافية مطلّة بآفاقها ورؤاها على مرحلة ما بعد الحرب على الإرهاب، ليس همّها سوى إعادة التوازن إلى بلدان المشرق بعد مرحلة طويلة من الخلل العاصف والدامي....لتستقرّ الأديان والبلدان في هناء وسلام.