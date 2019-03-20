استدرجهنّ إلى الشاليهات.. وهذا ما فعله!

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أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، أنّه "بتاريخ 13/2/2019، ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من إحدى المواطنات لدى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، ضد (ع. د.) بجرم تحرش واستغلال وتهديد ومحاولة اغتصاب وتصوير الضحية من دون علمها.

باستماع إفادة المدعية، صرحت انها تعرفت على (ع. د.) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام باستدراجها الى أحد الشاليهات في محلة شكا، ومن ثم أخبرها انه أقدم على تصويرها دون علمها، وبدأ بابتزازها وتهديدها بنشر ما يملك من بيانات خاصة بها في حال لم ترسل له مبالغ مالية.

من خلال الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكنوا من معرفة هوية المشتبه به، وتوقيفه بتاريخ 19/3/2019 ويدعى: ع. د. (مواليد عام 1996، فلسطيني)، بالتحقيق معه، اعترف انه يتعرّف على فتيات من جنسيات مختلفة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يستدرجهن الى مكان خاص، وبعد إقامة علاقة جنسية معهن، يعمد الى ابتزازهن مادياً من خلال تهديدهن بنشر ما قام بتصويره.

لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من اللواتي وقعن ضحية أعماله وتعرفن إليه، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون - ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر، أو الاتصال على الرقم: 293293/01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".