الوزيرة بستاني: الإستكشاف بالبحر اللبناني من التحضير الى التنفيذ

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اعلنت وزيرة الطاقة ندى بستاني من على متن الباخرة جانوس ٢ في مرفأ بيروت، "الإنتقال من المراحل التحضيرية لعمليات الإستكشاف بالبحر اللبناني إلى مرحلة التنفيذ".

كما اعلنت ان "اليوم تم البدأ بمسح للبيئة البحرية وتنوعها البيولوجي في البلوكين ٤ و ٩".

واشارت الى ان "شركات البترول تعتمد مرفأ بيروت كقاعدة بحرية لوجيستية طوال فترة الإستكشاف".

واضافت: "سنطلب قريباً من مجلس الوزراء الموافقة على إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه الإقليمية اللبنانية".

وختمت: "غداً سنبحث في مجلس الوزراء قانون التنقيب عن البترول في البرّ".