محافظ جبل لبنان جال ورئيس بلدية الشويفات متفقداً الأشغال والمشاريع في المدينة

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زار محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي مدينة الشويفات، حيث جال على الأشغال والمشاريع التي تقوم بها البلدية في كافة المناطق والأحياء الواقعة ضمن النطاق البلدي للمدينة، واستهلّ جولته في زيارة إلى مركز البلدية حيث كان في استقباله رئيس المجلس البلدي زياد حيدر، ومدير مكتب الأمير طلال أرسلان أكرم مشرفية، ونائب رئيس البلدية شديد حنّا وأعضاء من المجلس البلدي ورؤساء الأقسام والإستشاريين والموظفين.

بعد جولة قام بها المحافظ مكاوي على أقسام البلدية، ومكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية، توجّه مع رئيس البلدية والوفد المرافق إلى المجمّع الرياضي الذي أنشأته البلدية في منطقة ضهور الشويفات، ثمّ زار دارة الأمير طلال أرسلان في الشويفات (السراي الأرسلانية)، ومركز الشويفات الثقافي الإجتماعي الذي سيبدأ العمل على المرحلة الثانية منه في غضون أيام.

وفي كلمة له خلال الجولة، أكد المحافظ مكاوي العمل المتواصل على مساعدة بلدية مدينة الشويفات التي رأينا في زيارتنا لها اليوم تقوم بعمل جبّار عبر تحويل المنطقة إلى ورشة عمل مفتوحة على كافة الصعد والمستويات، واصفاً الجولة بالممتازة، كما وعد مكاوي بمتابعة ملف مشروع جر مياه الأولي إلى بيروت، ومعالجة وضع الطرقات العامة التي تمّ حفرها مع الشركة المعنيّة.

وقام مكاوي والوفد بعدها بزيارة تفقدية إلى محمية وادي أبو سمعان الطبيعية، إذ وعد بتخصيص زيارة خاصة لها للإطلاع على الأعمال القائمة فيها، وتوجه بعدها إلى الملعب الذي تقوم البلدية بإنشائه في منطقة القبّة - الصوّانة. كذلك زار خط سكّة الحديد، متفقداً التعديات الحاصلة عليه، حيث ستقوم السلطات والوزارات المعنية بالعمل على إزالتها للبدء بتنفيذ مشروع أوتوستراد سريع يربط المنطقة من خلدة وصولاً إلى الجامعة اللبنانية في الحدث.

واختتم المحافظ مكاوي جولته بزيارة الطريق البحرية في منطقة خلدة، حيث اطلّع من رئيس البلدية على المشروع السياحي التي تنوي البلدية البدء بتنفيذه في المستقبل القريب.