خاص tayyar.org: هذا ما خلصت اليه لجنة التحقيقات الخاصة باشكال المطار والكرة في ملعب الداخلية

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لارا الهاشم

في شهر ايلول الماضي توقفت حركة مطار بيروت بسبب خلاف نشأ بين جهاز أمن المطار وتفتيشات قوى الأمن الداخلي، أدّى إلى توقف الحركة في المطار لساعات وعلق المسافرون في زحمة الخلاف. على الأثر كلّف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس لجنة تحقيق مشتركة بين رئيس فرع التحقيقات في الشرطة العسكرية ورئيس فرع التحقيقات في فرع المعلومات للتحقيق في الإشكال وإيفاده بنتيجته.



ولمن لا يذكر، كان ذاك الإشكال غيضٌ من فيضِ التوتر السائد بين الجهازين اثرعدم وضوح صلاحيات الأجهزة الأمنية الموجودة في المطار. يومها برزت رواياتان، الأولى قالت أن عناصر جهاز أمن المطار وقفوا إلى جانب عناصر التفتيشات في قوى الأمن الداخلي ما استفزّ عناصر التفتيشات الذين انسحبوا وأطفأوا ماكينات تفتيش الحقائب.



وقالت الرواية عينها أنه سبق ذلك كتاب مرسَل من آمر سرية قوى الأمن الداخلي في وقتها العقيد بلال الحجار إلى قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط يبلغه فيه عن قيام عناصر في الجهاز بتصوير عناصر قوى الأمن أثناء قيامهم بعملهم.



أما الرواية المقابلة فقد نفت كلّ ما ذُكر مؤكدة أن جهاز أمن المطار وبعد تلقيه معلومات عن إمكانية فرار إرهابي عبر مطار بيروت، قام بنشر عناصره بلباس مدنيّ بعيداً عن نقطة التفتيس وخارج نقطة الحراسة الواقعة في نطاق عمل قوى الأمن الداخلي. فما كان بآمر سرية قوى الأمن إلا أن سحب عناصره وأمر بإطفاء الماكينات علماً أن قراراً مماثلاً، فيما لو صحّ اتخاذه، يجب أن يصدر عن قائد جهاز أمن المطار بحسب المصادر التي تنفي مجدداً رواية تصوير العناصر الأمنيين.



أما اليوم وبعد أشهر على بدء التحقيقات علم tayyar.org أن اللجنة أنهت عملها وأودعت مفوض الحكومة تقريرها الذي خلُص إلى التوصيات التالية:

أولا: تأليف لجنة من القطوعات كافة التابعة لجهاز أمن المطار (أمن عام وجمارك وأمن داخلي وجيش) تنحصر مهمتها بإزالة الغموص من المراسيم والأنظمة والتعليمات كافة وتوضيحها، ووضعِ نظام عملٍ داخلي لجهاز أمن المطار وإصدار أحكام تطبيقية لتنفيذ المرسوم 5137 الصادر في 22/04/1982 الخاص "بانشاء جهاز للدفاع عن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وحفظ الأمن فيه".



ثانيا: إنشاء غرفة عمليات مشتركة تابعة لقيادة جهاز أمن المطار وتعيين عناصر من ضباط ورتباء من كافة قطوعات جهاز أمن المطار وتزويدهم بالمستلزمات والتجيهات الضرورية لتأمين حسن سير العمل.



ثالثا: فصل ضباط وعناصر من القطوعات كافة التابعة لقيادة جهاز أمن المطار إلى القيادة المذكورة وعدم حصره بعناصر الجيش وذلك سنداً للمادة 12 من المرسوم 5137. إذ أن المادة المذكورة تنص على ما يلي "بالإضافة إلى مساعده، يضاف إلى قائد الجهاز مكاتب وفروع يحدّد تنظيم وعديد كلّ منها وفقاً لما هو مبيَّن في الملحق المرفق بهذا المرسوم على أن تؤخذ عناصرُها من بين عناصر القوى المسلحة الذي يختارهم قائد الجهاز بعد موافقة المراجع المختصّة في كلّ من الأجهزة التابعين إليها هؤلاء العناصر".



رابعاً: تفعيل عمل اللجنة موضوع المادة 10 من المرسوم المذكور التي تنص على ما يلي : "تتولى لجنة دائمة درس واقتراح السبل والوسائل الآيلة إلى تحسين الإجراءات والتدابير الأمنية في المطار"، كما تحدّد المادة عينها أصول تكوين اللجنة واجتماعاتها.



بناء عليه علم tayyar.org أن مفوض الحكومة قد أصدر بتاريخ 20/03/2019 قراراً بإحالة الملف مرفقاً ربطاً إلى وزارة الداخلية بواسطة وزارة الدفاع كونها المسؤولة عن عمل النيابة العامة العسكرية. وفي قراره هذا استند القاضي جرمانوس بحسب معلومات tayyar.org إلى خلو الملف من جرائم جزائية أساسها القانوني نابعٌ عن نوايا جرمية بل أن التحقيقات قد أظهرت إختلالات إدارية يعود أمر تنظيمها للسلطة التنفيذية وليس للسلطة القضائية. على هذا الأساس تقرّر حفظ الأوراق وإحالة الملف بكامله إلى وزارة الداخلية كونها سلطة الوصاية على جهاز أمن المطار.



وبالتالي فما هو مطلوب اليوم هو تحرّك وزارة الداخلية للأخذ بهذه التوصيات من أجل تنظيم الإختلال الإداري الحاصل وإحالة التعديلات إلى مجلس الوزراء لإقرارها، منعاً لتكرار إشكالات مماثلة تسيئ إلى واجهة لبنان المتمثلة بمطاره، ولو أن العلاقة بين جهازي أمن المطار وقوى الأمن الداخلي هناك هي على أفضل حال اليوم، وفقاً لما تؤكده مصادر أمنية ل Tayyar.org .