باسيل من مجلس النواب: المنطقة الاقتصادية الخاصة بالبترون وصور تشجع الاستثمارات

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اكد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ان "اقرار المنطقة الاقتصادية الخاصة بالبترون وصور عمل جيد يشجع الاستثمارات والتنافس".



وتابع باسيل بعد جلسة اللجان المشتركة: "لبنان القوي" انجز عملا مهما يتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة، واقرينا اليوم باللجان واحدة بالبترون واخرى بصور".



وأضاف: "ما حصل اليوم باللجان ممكن ان يكون منطلقا للتصدير باتجاه سوريا والعراق وبقية الدول".



وقال باسيل: "نوجه الشكر للرابطة المارونية التي بدأت بمشروع المنطقة الاقتصادية في البترون ويقر اليوم بعد 5 سنوات من تقديمه".



ورأى انه "في البترون هذا المشروع سيعنى بصناعات خفيفة جدا تتعلق بالتكنولوجيا والمعلومات والخدمات السياحية حصرا".