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فخامة الرئيس العماد ميشال عون: لا بد من العمل جديا لإعادة النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا

20
MARCH
2019
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رئيس الجمهورية أبلغ بيدرسون انه لم يعد للبنان القدرة على تحمل تداعيات النزوح السوري
 
 
بيدرسون اكد دعم الامم المتحدة للبنان كي يتمكن من مواجهة التحديات الراهنة

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى سوريا السيد غير بيدرسون، انه لم يعد للبنان القدرة على تحمل تداعيات النزوح السوري على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والحياتية "وبتنا كمسؤولين قلقين على بلادنا". وقال: "لقد  وصلنا الى الحد الاقصى للقبول بتحمل تداعيات وجود النازحين ولا بد من العمل جديا لاعادتهم الى المناطق الامنة في سوريا والتي باتت شاسعة ويمكنها ان تستعيد اهلها".
 
واضاف الرئيس عون: "لقد شاركت دول عدة في الحرب على سوريا وتريد ان تحملنا النتائج. لو خصصت هذه الدول 10 في المئة من تكاليف هذه الحرب لحل مأساة النازحين، لكانت ساعدت في حل مشاكلهم الانسانية وتجنيب العالم المزيد من الازمات".
 
واشار الرئيس عون الى ان لبنان لم يرفض خلال سنوات الحرب السورية اي نازح سوري لاسباب انسانية، اما اليوم فلم تعد هناك حاجة لان سوريا بدأت تستعيد امنها واستقرارها باستثناء جيوب صغيرة.
 
وجدد الرئيس عون دعوته الامم المتحدة والدول المانحة الى تقديم المساعدات الى السوريين العائدين الى بلادهم، لاسيما وان ثمة مناطق سورية لم يصل اليها الدمار  وبالتالي يمكن لسكانها العودة اليها، مشيرا الى ان اكثر من 172 الف سوري عادوا من لبنان، ولم يصلنا اي تقرير يشير الى تعرضهم لمضايقات او ممارسات غير انسانية.
 
وكان بيدرسون اعرب عن سعادته لوجوده في لبنان مجددا، مقدرا ما يقدمه هذا البلد من اجل السلام وما تحقق من انجازات فيه. وعبّر عن امتنان الامم المتحدة لما يقدمه لبنان من مساعدات للنازحين السوريين، لافتا الى ان من احدى المهام الموكولة اليه العمل للتوصل الى حل سياسي للنزاع في سوريا. وعرض بيدرسون للرئيس عون الاتصالات التي قام بها لهذه الغاية مع المسؤولين السوريين في دمشق والمعارضة السورية في الرياض، متمنيا الوصول الى نتائج ايجابية تعيد الامن والاستقرار الى سوريا.
 
واكد بيدرسون على دعم الامم المتحدة للبنان في المجالات كافة كي يتمكن من مواجهة التحديات الراهنة.
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