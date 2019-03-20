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باسيل عرض مع كوبيش خروقات العدو وموضوعي الحدود وعودة النازحين والتقى وفدا فاتيكانيا و3 سفراء

20
MARCH
2019
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي قال بعد اللقاء: "أنا سعيد لأن الوزير باسيل استقبلني قبل مغادرتي الى نيويورك للقائي الاول في اطار مجلس الامن الدولي بصفتي المنسق الخاص للامم المتحدة. لقد ناقشنا عددا من المواضيع وحملني الوزير باسيل عددا من الرسائل منها ما هو متعلق بالخروقات الاسرائيلية المختلفة للقرار 1701 وطلب لبنان بتعامل الامم المتحدة بمزيد من الحزم، والنظر الى هذا الموضوع من كلا الجانبين".

 

تابع:" كذلك حملني الوزير باسيل رسالة متعلقة بالنازحين السوريين وضرورة توفير كل الشروط اللازمة لعودتهم الى سوريا. وفي هذا الاطار اشرت الى القوانين الانسانية والنظم الدولية، وهذا ما يتفهمه الوزير باسيل، لكني اؤكد ان ثمة توافقا داخليا في لبنان على وجوب بذل الجهود ورؤية نتائج ملموسة لعودة السوريين في اقرب وقت ممكن وان وجودهم يتسبب بمشاكل في لبنان وان هناك اتفاقا سياسيا على هذا الموضوع".

 

وختم:" بحثنا في موضوع الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل والحاجة إلى تسريع العمل في هذا الخصوص. وأكد الوزير باسيل مجددا الاهتمام الواضح في أن تقوم الأمم المتحدة بدور تسهيلي في هذا المجال".

 

إشارة الى أن مجلس الأمن سيناقش تقرير الأمين العام بشأن القرار 1701 في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

 

وفد فاتيكاني
واستقبل الوزير باسيل رئيس "وكالة الفاتيكان للحج الديني" المونسينيور ريمو كيافاريني على رأس وفد فاتيكاني وجرى البحث في العلاقات الثنائية مع لبنان.

وشكر الوزير باسيل للكرسي الرسولي "قراره اعتماد لبنان وجهة للسياحة الدينية لما في ذلك من مفاعيل إيجابية".

 

لقاءات ديبلوماسية
واستقبل الوزير باسيل سفيرة الدانمارك ميريت جوهول التي وصفت اللقاء بـ"البناء جدا حيث تناول البحث التعاون بين البلدين في مجالات العمل والبيئة والزراعة والصحة".

كما بحث في العلاقات الثنائية مع سفير هنغاريا جيزا ميهالي الذي أطلع الوزير باسيل على أهداف زيارة وزير خارجية بلاده الى بيروت في الثامن من شهر أيار المقبل.

والتقى الوزير باسيل سفير ايطاليا ماسيمو ماروتي يرافقه نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الدولية في شركة "لابو بيستلليايني" الإيطالية بيستيللي، واطلع منهما على المراحل التي بلغتها عملية البدء بالتنقيب عن النفط والغاز التي تشارك فيها الشركة الإيطالية الى جانب شركتي توتال الفرنسية ونوفاتيك الروسية.

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