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تعميم هامّ من الحريري.. هذا ما طلبه!

20
MARCH
2019
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أصدر رئيس الحكومة سعد الحريري تعميماً طلب فيه إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات عند وضع دفاتر الشروط الخاصة بالتلزيمات أو عند فضّ العروض إعطاء حق الاستفادة من الأفضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان لا سيما السلع التي حددت أو تحدد أنواعها والشروط التي يجب أن تتوفر فيها بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء.

 

وفي ما يلي نص التعميم:

"عطفاً على التعميم رقم 2/97 تاريخ 18/12/1997 المتعلق بالطلب الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بضرورة اشراك الصناعات الوطنية بالصفقات العمومية شرط إستيفائها الشروط الفنية المطلوبة والمحددة في دفاتر الشروط.



وبما ان بعض الإدارات العامة والمؤسسات العامة ما زالت لا تقوم عند وضع دفاتر شروط التلزيمات أو عند فض العروض بتطبيق القوانين والمراسيم المرعية الاجراء التي تعطي حق الاستفادة من الأفضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان عن السلع الأجنبية ، لا سيما احكام المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية التي تعطي للعروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة عشرة بالمية عن العروض المقدمة لسلع اجنبية .
ولما كانت الحكومة بصدد تنمية الإنتاج الوطني وإعطاء الأفضلية للسلع المحلية عن السلع الأجنبية .



لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات عند وضع دفاتر الشروط الخاصة بالتلزيمات أو عند فض العروض إعطاء حق الاستفادة من الأفضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان لا سيما السلع التي حددت او تحدد انواعها والشروط التي يجب ان تتوفر فيها بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء.

 

كما يطلب الى المؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها رفع تقرير فصلي الى رئاسة مجلس الوزراء عن الصفقات التي تجريها يبين مدى تقيدها بهذا التعميم وذلك وفقا للاصول القانونية".

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