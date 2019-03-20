استورد مواد مخدّرة سائلة بواسطة البريد السريع وروّجها في لبنان..

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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار متابعة خطة عمل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي القاضية برصد وتعقب وتوقيف تجار ومروجي المخدرات في جميع المناطق اللبنانية. وبناء لمعلومات توافرت لهذه الشعبة عن قيام أحد الاشخاص بترويج مادة سائلة شفافة تعرف بـ "GBL" أو "GHB"، يتم استقدامها والاستحصال عليها بالبريد السريع على أنها مواد تنظيف كيميائية.

على الفور، كثفت قطعات شعبة المعلومات تحرياتها الميدانية والاستعلامية، وتوصلت الى تحديد هوية الشخص، ويدعى: "م. ب." (مواليد عام 1984، لبناني) يحمل الجنسية الأسترالية

وعملت على توقيفه في مدينة صور على متن سيارة نوع "مرسيدس"، وعثر بحوزته على كمية من هذه المواد ومسدس حربي.

بتفتيش منزله في مدينة النبطية، ضبطت الكمية كاملة إضافة الى عدد من الاجهزة الالكترونية.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه باستيراد هذه المادة من دول اوروبية بواسطة البريد السريع تحت عنوان مواد تنظيف، وبإقدامه على محاولة الترويج لها في محافظة الجنوب.

تجدر الإشارة الى ان هذه المواد المخدرة هي شديدة التأثير على الوعي، ويتم تعاطيها عبر الحقن والشرب.

تم تسليم الموقوف مع المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص.